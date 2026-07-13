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Чому Україні знадобилася банкнота 2000 грн – Нацбанк пояснив

10:37, 13 липня 2026
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У регулятора пояснили, що введення нового номіналу є наслідком змін в економіці.
Чому Україні знадобилася банкнота 2000 грн – Нацбанк пояснив
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Національний банк України заявив, що поява в обігу нової банкноти номіналом 2000 гривень не матиме впливу на рівень інфляції.

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У регулятора пояснили, що введення нового номіналу є наслідком змін в економіці — зростання цін, доходів населення та обсягів готівки в обігу, а не передумовою цих процесів.

У Нацбанку наголосили, що готівкові кошти потрібні, щоб обслуговувати розрахунки в економіці. Коли економіка змінюється, банкнотний ряд має відображати ці зміни.

Там зазначили, що останній новий номінал гривні — банкнота 1000 гривень — був введений сім років тому. За цей час Україна пережила пандемію COVID-19 та повномасштабне вторгнення Росії.

За даними Державної служби статистики, за цей період середньомісячна заробітна плата в Україні зросла приблизно втричі, рівень цін за показником інфляції — удвічі. Водночас, за інформацією НБУ, більш ніж удвічі збільшився обсяг готівки в обігу.

Окрім того, у НБУ пояснюють, що надмірна кількість банкнот різних номіналів створює незручності для громадян та збільшує витрати держави на організацію готівкового обігу.

«Вихід банкнот нового номіналу має вирішити цю проблему», — зазначили у Національному банку.

Головне завдання Національного банку – щоб інфляція була низькою та стабільною. Зараз вона перебуває на рівні близько 7%, тоді як ціль НБУ є приведення інфляції до 5%.

За прогнозами НБУ, у другій половині 2026 року можливе певне прискорення інфляції через зростання витрат бізнесу, зокрема на енергоносії та оплату праці.

Водночас у Нацбанку очікують, що за підсумками 2027 року інфляція почне знижуватися та поступово повернеться до цілі 5% у 2028 році.

Раніше ми повідомляли, що Національний банк України оголосив про розширення номінального ряду гривні — у готівковий обіг вводиться нова банкнота номіналом 2000 гривень.

Нова купюра з’явиться в обігу 4 вересня 2026 року.

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