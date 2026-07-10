Нова банкнота номіналом 2000 гривень: як виглядає та коли її вводять в обіг

З 4 вересня введуть в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України оголосив про розширення номінального ряду гривні — у готівковий обіг вводиться нова банкнота номіналом 2000 гривень.

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, нова купюра з’явиться в обігу 4 вересня 2026 року.

За його словами, поява нового номіналу пов’язана зі змінами в економіці, зростанням доходів населення, цін та обсягів готівки в обігу.

«Банкнотний ряд національної валюти для центральних банків будь-якої країни не є чимось статичним. Економіка змінюється. Змінюються доходи, ціни, обсяг готівки в обігу, а також поведінка населення. І банкнотний ряд національної валюти має відповідати цим змінам», — зазначив Андрій Пишний.

Він додав, що якщо у 2019 році економічні передумови стали підставою для введення банкноти номіналом 1000 гривень, то у 2026 році сформувалася потреба у появі купюри номіналом 2000 гривень.

Як виглядатиме нова банкнота

Нова банкнота вшановує Василя Стуса — українського поета-шістдесятника, перекладача, публіциста, прозаїка, мислителя, літературознавця, літературного критика, правозахисника, політв’язня срср, члена Української Гельсінської групи, одного з найактивніших представників українського дисидентського руху та борця за незалежність України у ХХ ст., лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка (посмертно, 1991), Героя України (посмертно, 2005).

На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався.

Василь Стус став символом незламності українського духу та особистої відповідальності перед державою і майбутніми поколіннями.

Також на банкноті розміщено рядок із вірша Стуса, написаного ним під час ув’язнення:

«І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве».

Для написання цитати використано шрифт, створений за мотивами графіки Георгія Нарбута — творця українського державного стилю 1917–1919 років, автора перших гривень та шагів часів Української Народної Республіки.

За дизайном нова купюра продовжує стиль модифікованих банкнот гривні зразка 2014–2019 років. Водночас вона відрізняється за розміром і кольором від інших номіналів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.