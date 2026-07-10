  1. В Україні

Нова банкнота номіналом 2000 гривень: як виглядає та коли її вводять в обіг

23:59, 10 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З 4 вересня введуть в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса.
Нова банкнота номіналом 2000 гривень: як виглядає та коли її вводять в обіг
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України оголосив про розширення номінального ряду гривні — у готівковий обіг вводиться нова банкнота номіналом 2000 гривень.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, нова купюра з’явиться в обігу 4 вересня 2026 року.

За його словами, поява нового номіналу пов’язана зі змінами в економіці, зростанням доходів населення, цін та обсягів готівки в обігу.

«Банкнотний ряд національної валюти для центральних банків будь-якої країни не є чимось статичним. Економіка змінюється. Змінюються доходи, ціни, обсяг готівки в обігу, а також поведінка населення. І банкнотний ряд національної валюти має відповідати цим змінам», — зазначив Андрій Пишний.

Він додав, що якщо у 2019 році економічні передумови стали підставою для введення банкноти номіналом 1000 гривень, то у 2026 році сформувалася потреба у появі купюри номіналом 2000 гривень.

Як виглядатиме нова банкнота

Нова банкнота вшановує Василя Стуса — українського поета-шістдесятника, перекладача, публіциста, прозаїка, мислителя, літературознавця, літературного критика, правозахисника, політв’язня срср, члена Української Гельсінської групи, одного з найактивніших представників українського дисидентського руху та борця за незалежність України у ХХ ст., лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка (посмертно, 1991), Героя України (посмертно, 2005).

На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався.

Василь Стус став символом незламності українського духу та особистої відповідальності перед державою і майбутніми поколіннями.

Також на банкноті розміщено рядок із вірша Стуса, написаного ним під час ув’язнення:

«І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве».

Для написання цитати використано шрифт, створений за мотивами графіки Георгія Нарбута — творця українського державного стилю 1917–1919 років, автора перших гривень та шагів часів Української Народної Республіки.

За дизайном нова купюра продовжує стиль модифікованих банкнот гривні зразка 2014–2019 років. Водночас вона відрізняється за розміром і кольором від інших номіналів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

гроші НБУ Україна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Військовим з новими контрактами не зможуть змінити умови служби і відстрочки: до Ради внесли законопроєкт

Законопроєкт пропонує законодавчо врегулювати експериментальні проєкти щодо контрактної військової служби під час воєнного стану та гарантувати незмінність базових умов таких контрактів.

Хто платить за корупціонерів: фінансовий моніторинг застав за проєктом 15388

Як обов’язкова верифікація джерел застави та оприлюднення даних про заставодавців змінить стратегію захисту у справах НАБУ та САП.

Кандидат у ВРП та КСУ одночасно: юридичні пріоритети професора Івана Назарова

Засідання Етичної ради: хто претендує на посаду на посаду члена ВРП від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Нові правила бронювання для бізнесу: що змінилося для будівельників, перевізників і туроператорів

Будівельні компанії, перевізники, туроператори та підприємства, залучені до відбудови й будівництва фортифікацій отримали нові вимоги до договорів, досвіду роботи, кадрового забезпечення та документів, що підтверджують відповідність.

Конфіскат під цифровим контролем: повернути виконавче провадження з архіву і не дати боржнику сховати активи тепер можна в один клік

Новий спільний наказ Міністерства юстиції та Міністерства фінансів переводить процедуру розпорядження конфіскованим митницею майном у цифровий формат.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]