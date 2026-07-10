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Новая банкнота номиналом 2000 гривен: как выглядит и когда вводится в обращение

23:59, 10 июля 2026
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С 4 сентября вводится в обращение новая банкнота номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса.
Новая банкнота номиналом 2000 гривен: как выглядит и когда вводится в обращение
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Национальный банк Украины объявил о расширении номинального ряда гривны — в наличное обращение вводится новая банкнота номиналом 2000 гривен.

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Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, новая купюра появится в обращении 4 сентября 2026 года.

По его словам, появление нового номинала связано с изменениями в экономике, ростом доходов населения, цен и объемов наличных денег в обращении.

«Банкнотный ряд национальной валюты для центральных банков любой страны не является чем-то статичным. Экономика меняется. Меняются доходы, цены, объем наличных денег в обращении, а также поведение населения. И банкнотный ряд национальной валюты должен соответствовать этим изменениям», — отметил Андрей Пышный.

Он добавил, что если в 2019 году экономические предпосылки стали основанием для введения банкноты номиналом 1000 гривен, то в 2026 году сформировалась потребность в появлении купюры номиналом 2000 гривен.

Как будет выглядеть новая банкнота

Новая банкнота посвящена Василию Стусу — украинскому поэту-шестидесятнику, переводчику, публицисту, прозаику, мыслителю, литературоведу, литературному критику, правозащитнику, политзаключенному СССР, члену Украинской Хельсинкской группы, одному из самых активных представителей украинского диссидентского движения и борцу за независимость Украины в ХХ веке, лауреату Государственной премии им. Т. Шевченко (посмертно, 1991), Герою Украины (посмертно, 2005).

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Василия Стуса, а на оборотной — изображение здания филологического факультета Донецкого национального университета, где он учился.

Василий Стус стал символом несокрушимости украинского духа и личной ответственности перед государством и будущими поколениями.

Также на банкноте размещена строка из стихотворения Стуса, написанного им во время заключения:

«І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве».

Для написания цитаты использован шрифт, созданный по мотивам графики Георгия Нарбута — создателя украинского государственного стиля 1917–1919 годов, автора первых гривен и шагов времен Украинской Народной Республики.

По дизайну новая купюра продолжает стиль модифицированных банкнот гривны образца 2014–2019 годов. В то же время она отличается по размеру и цвету от других номиналов.

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