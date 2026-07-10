Трудоустройство иностранцев в 2026 году: работодателей предупредили о важном 90-дневном сроке

Трудоустройство иностранцев в Украине в 2026 году требует от работодателей соблюдения четких законодательных требований, ведь нарушение 90-дневного срока предоставления трудового договора может привести к отмене разрешения на работу.

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Трудоустройство иностранцев в Украине остается возможным и в период действия военного положения, однако работодатели должны соблюдать ряд требований законодательства. Помимо получения разрешения на применение труда иностранного гражданина, важно своевременно выполнить все необходимые формальности, поскольку их нарушение может привести к аннулированию разрешения и другим юридическим последствиям. Специалисты Государственной службы Украины по вопросам труда напомнили о ключевых правилах, которых следует придерживаться в 2026 году.

В Управлении инспекционной деятельности в Кировоградской области разъяснили, какие действия работодатель обязан выполнить после получения разрешения на применение труда иностранца и на что следует обратить особое внимание в соответствии с действующим законодательством.

90 дней на выполнение требований закона

Получение разрешения на трудоустройство иностранца не завершает процедуру его оформления. Согласно статье 42-7 Закона Украины «О занятости населения», работодатель обязан заключить с иностранным работником трудовой договор (контракт) и подать его заверенную копию в региональный центр занятости.

На выполнение этих требований законом отводится не более 90 календарных дней с даты выдачи либо продления срока действия разрешения.

Подать копию трудового договора сегодня можно несколькими способами. Помимо личного обращения или отправки по почте, документы разрешено подавать в электронной форме через сервис «Электронный кабинет работодателя» либо по другим предусмотренным законодательством каналам электронной связи, что значительно упрощает процедуру.

Что будет, если не подать договор

Если работодатель не предоставит копию трудового договора в установленный 90-дневный срок, региональный центр занятости обязан принять решение об аннулировании разрешения. Такое решение принимается в течение семи рабочих дней после выявления нарушения.

Аннулирование разрешения влечет за собой ряд правовых последствий. Прежде всего прекращаются трудовые отношения с иностранным работником на основании пункта 2 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины. После этого органы Государственной миграционной службы аннулируют вид на временное проживание, а иностранный гражданин обязан покинуть территорию Украины.

Какие правила по оплате труда и безопасности действуют в 2026 году

Действующее законодательство также предусматривает ряд важных изменений, касающихся условий трудоустройства иностранцев.

В частности, отменено требование об обязательной выплате иностранным работникам заработной платы в размере пяти или десяти минимальных заработных плат. В настоящее время оплата труда осуществляется на общих основаниях: она не может быть ниже установленного государством минимального размера, однако должна соответствовать квалификации работника и штатному расписанию предприятия.

В то же время в период действия военного положения применяются дополнительные меры безопасности. Для граждан государств-агрессоров или стран, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, процедура получения разрешения на трудоустройство предусматривает обязательное согласование со Службой безопасности Украины.

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