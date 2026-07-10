Працевлаштування іноземців у 2026 році: роботодавців попередили про важливий 90-денний строк

Працевлаштування іноземців в Україні у 2026 році вимагає від роботодавців дотримання чітких законодавчих вимог, адже порушення 90-денного строку подання трудового договору може призвести до скасування дозволу на роботу.

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Працевлаштування іноземних громадян в Україні залишається можливим і під час воєнного стану, однак роботодавці мають дотримуватися низки законодавчих вимог. Окрім отримання дозволу на застосування праці іноземця, важливо своєчасно виконати всі необхідні формальності, адже їх порушення може призвести до скасування дозволу та інших юридичних наслідків. Фахівці Державної служби з питань праці нагадують про ключові правила, яких слід дотримуватися у 2026 році.

В Управлінні інспекційної діяльності у Кіровоградській області пояснили, які дії роботодавець повинен виконати після отримання дозволу на застосування праці іноземця та на що звернути особливу увагу відповідно до чинного законодавства.

90 днів на виконання вимог закону

Отримання дозволу на працевлаштування іноземця не завершує процедуру його оформлення. Відповідно до статті 42-7 Закону України «Про зайнятість населення», роботодавець зобов'язаний укласти з іноземним працівником трудовий договір (контракт) та подати його засвідчену копію до регіонального центру зайнятості.

На виконання цих вимог закон відводить не більше 90 календарних днів із дати видачі або продовження строку дії дозволу.

Подати копію трудового договору сьогодні можна кількома способами. Окрім особистого звернення або надсилання поштою, документи дозволено подавати в електронній формі через сервіс «Електронний кабінет роботодавця» чи інші визначені законодавством канали електронного зв'язку, що значно спрощує процедуру.

Що буде, якщо не подати договір

Якщо роботодавець не надасть копію трудового договору у встановлений 90-денний строк, регіональний центр зайнятості зобов'язаний ухвалити рішення про скасування дозволу. Таке рішення приймається протягом семи робочих днів після виявлення порушення.

Скасування дозволу тягне за собою низку правових наслідків. Насамперед припиняються трудові відносини з іноземним працівником на підставі пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. Після цього органи Державної міграційної служби анулюють посвідку на тимчасове проживання, а іноземець повинен залишити територію України.

Які правила щодо зарплати та безпеки діють у 2026 році

Чинне законодавство також передбачає низку важливих змін щодо умов працевлаштування іноземців.

Зокрема, скасовано вимогу про обов'язкову виплату іноземним працівникам заробітної плати у розмірі п'яти або десяти мінімальних зарплат. Наразі оплата праці здійснюється на загальних підставах: вона не може бути нижчою за встановлений державою мінімальний розмір, але має відповідати кваліфікації працівника та штатному розпису підприємства.

Водночас під час дії воєнного стану застосовуються додаткові безпекові обмеження. Для громадян держав-агресорів або країн, які можуть становити загрозу національній безпеці України, процедура отримання дозволу на працевлаштування передбачає обов'язкове погодження із Службою безпеки України.

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