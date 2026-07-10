До якого суду звертатися, якщо приватний виконавець оскаржує дисциплінарні рішення Асоціації – відповідь ВС

Спір про оскарження рішень і дій органів Асоціації приватних виконавців України, вчинених у межах дисциплінарної процедури щодо приватного виконавця, підлягає вирішенню в порядку адміністративного судочинства – КАС ВС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Оскарження рішень і дій органів Асоціації приватних виконавців України, вчинених у межах дисциплінарної процедури щодо приватного виконавця, з метою судового захисту права особи на здійснення діяльності приватного виконавця є спором публічно-правового характеру, що підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Такий висновок зробив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду.

Приватний виконавець звернулася до суду з позовом до Некомерційної професійної організації «Асоціація приватних виконавців України» в особі Ради приватних виконавців України про визнання протиправними та скасування рішень, ухвалених у межах дисциплінарної процедури, а саме: рішення про відмову у відкладенні розгляду питання щодо скарги, висновку Комітету з етики про наявність у її діях ознак порушення Кодексу професійної етики приватних виконавців, рішення про направлення до Дисциплінарної комісії приватних виконавців подання про притягнення її до дисциплінарної відповідальності, а також рішення про відкриття дисциплінарного провадження та направлення запиту до Комітету з етики щодо надання висновку.

Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, закрив провадження у справі, виходячи з того, що спір не є публічно-правовим і не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

ВС зазначив, що відповідно до ст. 35 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» Рада приватних виконавців України має право за зверненням учасника виконавчого провадження або за власною ініціативою здійснювати перевірку діяльності приватного виконавця на предмет дотримання ним статуту Асоціації приватних виконавців України, Кодексу професійної етики приватного виконавця, а також рішень Ради приватних виконавців України та з’їзду приватних виконавців України, пов’язаних із діяльністю приватних виконавців.

За результатами такої перевірки Рада приватних виконавців України зобов’язана розглянути надані матеріали на предмет наявності ознак дисциплінарного проступку та вирішити питання щодо внесення до Дисциплінарної комісії приватних виконавців подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, відповідно до ст. 38 цього Закону підставою для притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, зокрема порушення правил професійної етики приватного виконавця, а згідно з п. 8 ч. 5 ст. 54 цього Закону Рада приватних виконавців України приймає рішення про внесення до Дисциплінарної комісії подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.

З огляду на це Верховний Суд дійшов висновку, що оскаржувані в цій справі рішення ухвалені не в межах внутрішньо-організаційної діяльності професійної асоціації, а під час реалізації делегованих законом повноважень у сфері дисциплінарної відповідальності приватного виконавця, що безпосередньо пов’язано з правом особи на здійснення діяльності приватного виконавця.

Окремо ВС звернув увагу, що за ч. 2 ст. 2 цього Закону відносини щодо розгляду питань про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності регулюються Законом України «Про адміністративну процедуру» з урахуванням особливостей, визначених спеціальним законом.

Також Суд вказав на передчасність висновків через ненадання судами попередніх інстанцій оцінки тому, чи оскаржувані рішення, дії або бездіяльність, вчинені стосовно позивача, породжують правові наслідки для нього, чи впливають вони на його права, свободи та законні інтереси, а також чи є такі рішення, дії чи бездіяльність самостійним предметом судового контролю.

За таких обставин Верховний Суд визнав помилковими висновки судів попередніх інстанцій про непоширення на цей спір юрисдикції адміністративних судів, оскільки вони не врахували характеру спірних правовідносин і змісту повноважень Ради приватних виконавців України в дисциплінарній процедурі.

Постанова КАС ВС від 10 червня 2026 року у справі № 200/8285/24 (провадження № К/990/9626/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.