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100 тисяч гривень звільненим з полону: хто має право на одноразові та щорічні виплати

21:04, 10 липня 2026
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Звільнені з російського полону та члени сімей полонених мають право на одноразову і щорічну грошову допомогу від держави.
100 тисяч гривень звільненим з полону: хто має право на одноразові та щорічні виплати
фото: Володимир Зеленський
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Українцям, які пережили російський полон, а також родинам тих, хто досі перебуває в неволі, держава надає соціальну, правову та фінансову підтримку. У Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів нагадали, на які виплати можуть розраховувати звільнені з полону та члени сімей полонених.

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Одноразова допомога після звільнення з полону

Після офіційного встановлення факту перебування в полоні звільнені військові та цивільні можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень.

Подати заяву на призначення виплати можна онлайн через офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій України.

Щорічна грошова допомога

Окрім одноразової виплати, законодавством передбачена щорічна державна допомога у розмірі 100 тисяч гривень. Вона виплачується один раз на рік за кожен рік, протягом якого людина перебувала або перебуває в полоні.

Право на таку виплату мають:

  • звільнені з полону — за кожен рік перебування в місцях несвободи, за винятком тих років, за які відповідну допомогу вже отримував член їхньої сім'ї;
  • члени сімей осіб, які на момент звернення продовжують перебувати в полоні.

Допомога у разі загибелі або смерті людини, яка перебувала в полоні

Держава також передбачила одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень у разі загибелі або смерті людини, яка перебувала в російському полоні.

Виплата здійснюється, якщо людина:

  • загинула або померла безпосередньо під час перебування в полоні;
  • померла протягом одного року після звільнення внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання чи інших наслідків, пов'язаних із перебуванням у полоні.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, які етапи проходять українські захисники після звільнення з полону та яку медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу вони отримують.

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