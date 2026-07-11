Коли штраф ТЦК за порушення військового обліку є незаконним та підлягає скасуванню: позиція суду

Шевченківський районний суд м. Харкова роз'яснив, за яких умов штраф ТЦК за порушення правил військового обліку підлягає скасуванню, якщо військовозобов'язаний своєчасно актуалізував свої дані в державному реєстрі.

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Питання притягнення військовозобов'язаних до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку залишається одним із найбільш актуальних у судовій практиці. Зокрема, предметом спорів нерідко стає правомірність накладення штрафів у випадках, коли особа своєчасно актуалізувала свої персональні дані в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, однак територіальний центр комплектування все одно дійшов висновку про порушення вимог законодавства щодо військового обліку.

У такій категорії справ суди оцінюють не лише факт зміни місця проживання чи оновлення персональних даних, а й те, чи довів суб'єкт владних повноважень наявність усіх елементів складу адміністративного правопорушення, а також чи мав він можливість отримати необхідні відомості шляхом електронної інформаційної взаємодії з державними реєстрами.

Саме такий спір розглянув Шевченківський районний суд м. Харкова за адміністративним позовом до ТЦК про визнання протиправною та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210 КУпАП.

Суть справи

Підставою для звернення до суду стала постанова від 1 березня 2026 року № R386303, якою особу було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210 КУпАП із накладенням штрафу в розмірі 17 000 грн. У постанові зазначалося, що особа не стала на військовий облік за новою адресою проживання, чим порушила вимоги статті 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Позивач зазначав, що постанова була винесена без складання протоколу, без виклику для надання пояснень та фактично без його участі. За його твердженням, справа була розглянута виключно на підставі заяви про самовизнання порушення, поданої через мобільний застосунок «Резерв+».

Також позивач наголошував, що ще 20 червня 2025 року актуалізував свої персональні дані в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, у якому були відображені актуальні відомості про його місце проживання у місті Харкові. Попри це, у спірній постанові як місце проживання була зазначена інша адреса. На думку позивача, висновок про порушення правил військового обліку не відповідав фактичним обставинам справи.

Крім того, позивач зазначав, що фактично проживає у місті Харкові, належним чином повідомив державні органи про зміну місця проживання, а постанову виніс територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, який не є органом ведення військового обліку за місцем його проживання. Також він звертав увагу, що після актуалізації відомостей у Єдиному державному реєстрі виконав вимоги законодавства щодо повідомлення про місце проживання, а тому твердження про порушення правил військового обліку є безпідставними.

Позиція та висновки суду

Суд установив, що відповідно до військово-облікового документа та інших доказів особа ще 20 червня 2025 року уточнила свої персональні дані, а її фактичним місцем проживання є адреса у місті Харкові. Крім того, відповідними документами підтверджувався статус внутрішньо переміщеної особи та проживання саме за цією адресою.

Аналізуючи положення Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487, а також норми КУпАП, суд зазначив, що притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за наявності події адміністративного правопорушення та доведеної вини особи, підтвердженої належними і допустимими доказами.

Суд звернув увагу, що відповідно до Порядку № 1487 військовий облік ведеться із використанням Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а військовозобов'язані зобов'язані повідомляти про зміну персональних даних. При цьому законодавство передбачає можливість актуалізації таких даних через інформаційно-комунікаційні системи та електронну інформаційну взаємодію державних реєстрів.

Встановивши, що позивач своєчасно актуалізував персональні дані ще 20 червня 2025 року, суд дійшов висновку, що притягнення його до адміністративної відповідальності могло бути правомірним лише за умови доведення відповідачем неможливості отримання відповідних персональних даних шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими державними інформаційними системами, реєстрами та базами даних. Однак жодних доказів такої неможливості відповідач суду не надав.

Суд також врахував правову позицію Другого апеляційного адміністративного суду, викладену у постанові від 29 квітня 2025 року у справі № 636/11340/24, згідно з якою притягнення до відповідальності за аналогічних обставин можливе лише за наявності доказів неможливості отримання необхідних відомостей із державних реєстрів.

Крім того, суд застосував конституційний принцип презумпції невинуватості, положення статті 62 Конституції України, рекомендації Комітету Ради Європи № R (91) 1 щодо адміністративних санкцій, практику Європейського суду з прав людини та правові висновки Верховного Суду, відповідно до яких усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь, а обов'язок доведення правомірності рішення суб'єкта владних повноважень покладається саме на цей орган.

Оскільки відповідач не довів належними та допустимими доказами факт вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 210 КУпАП, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для притягнення особи до адміністративної відповідальності.

У результаті суд визнав постанову № R386303 від 1 березня 2026 року протиправною та скасував її, закрив провадження у справі № 638/5502/26 про адміністративне правопорушення, а також стягнув на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань відповідача витрати зі сплати судового збору.

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