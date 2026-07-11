Когда штраф ТЦК за нарушение военного учета является незаконным и подлежит отмене: позиция суда

Шевченковский районный суд Харькова разъяснил, при каких условиях штраф ТЦК за нарушение правил военного учета подлежит отмене, если военнообязанный своевременно актуализировал свои данные в государственном реестре.

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Вопрос привлечения военнообязанных к административной ответственности за нарушение правил воинского учета остается одним из наиболее актуальных в судебной практике. В частности, предметом споров нередко становится правомерность наложения штрафов в случаях, когда лицо своевременно актуализировало свои персональные данные в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, однако территориальный центр комплектования и социальной поддержки все равно пришел к выводу о нарушении требований законодательства о воинском учете.

В такой категории дел суды оценивают не только факт изменения места жительства или обновления персональных данных, но и то, доказал ли субъект властных полномочий наличие всех элементов состава административного правонарушения, а также имел ли он возможность получить необходимые сведения путем электронного информационного взаимодействия с государственными реестрами.

Именно такой спор рассмотрел Шевченковский районный суд г. Харькова по административному иску к территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании противоправным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по части третьей статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суть дела

Основанием для обращения в суд стало постановление от 1 марта 2026 года № R386303, которым лицо было привлечено к административной ответственности по части третьей статьи 210 КУоАП с наложением штрафа в размере 17 000 грн. В постановлении указывалось, что лицо не стало на воинский учет по новому месту жительства, чем нарушило требования статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Истец указывал, что постановление было вынесено без составления протокола, без вызова для предоставления объяснений и фактически без его участия. По его утверждению, дело было рассмотрено исключительно на основании заявления о признании нарушения, поданного через мобильное приложение «Резерв+».

Кроме того, истец отмечал, что еще 20 июня 2025 года актуализировал свои персональные данные в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, где были отражены актуальные сведения о его месте жительства в городе Харькове. Несмотря на это, в оспариваемом постановлении в качестве места жительства был указан другой адрес. По мнению истца, вывод о нарушении правил воинского учета не соответствовал фактическим обстоятельствам дела.

Также истец указывал, что фактически проживает в городе Харькове, надлежащим образом уведомил государственные органы об изменении места жительства, тогда как постановление было вынесено территориальным центром комплектования и социальной поддержки, который не является органом ведения воинского учета по месту его проживания. Кроме того, он обращал внимание на то, что после актуализации сведений в Едином государственном реестре выполнил требования законодательства относительно уведомления о месте жительства, поэтому утверждения о нарушении правил воинского учета являются необоснованными.

Позиция и выводы суда

Суд установил, что в соответствии с военно-учетным документом и другими доказательствами лицо еще 20 июня 2025 года уточнило свои персональные данные, а его фактическим местом жительства является адрес в городе Харькове. Кроме того, соответствующими документами подтверждался статус внутренне перемещенного лица и проживание именно по этому адресу.

Анализируя положения Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года № 1487, а также нормы КУоАП, суд указал, что привлечение лица к административной ответственности возможно лишь при наличии события административного правонарушения и доказанной вины лица, подтвержденной надлежащими и допустимыми доказательствами.

Суд обратил внимание, что в соответствии с Порядком № 1487 воинский учет ведется с использованием Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, а военнообязанные обязаны сообщать об изменении персональных данных. При этом законодательство предусматривает возможность актуализации таких данных посредством информационно-коммуникационных систем и электронного информационного взаимодействия государственных реестров.

Установив, что истец своевременно актуализировал персональные данные еще 20 июня 2025 года, суд пришел к выводу, что привлечение его к административной ответственности могло быть правомерным лишь при условии доказанности ответчиком невозможности получения соответствующих персональных данных путем электронного информационного взаимодействия с другими государственными информационными системами, реестрами и базами данных. Однако никаких доказательств такой невозможности ответчик суду не представил.

Суд также учел правовую позицию Второго апелляционного административного суда, изложенную в постановлении от 29 апреля 2025 года по делу № 636/11340/24, согласно которой привлечение к ответственности при аналогичных обстоятельствах возможно только при наличии доказательств невозможности получения необходимых сведений из государственных реестров.

Кроме того, суд применил конституционный принцип презумпции невиновности, положения статьи 62 Конституции Украины, рекомендации Комитета Совета Европы № R (91) 1 относительно административных санкций, практику Европейского суда по правам человека и правовые выводы Верховного Суда, согласно которым все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в его пользу, а обязанность доказывания правомерности решения субъекта властных полномочий возлагается именно на этот орган.

Поскольку ответчик не доказал надлежащими и допустимыми доказательствами факт совершения административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 210 КУоАП, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для привлечения лица к административной ответственности.

В результате суд признал постановление № R386303 от 1 марта 2026 года противоправным и отменил его, закрыл производство по делу № 638/5502/26 об административном правонарушении, а также взыскал в пользу истца за счет бюджетных ассигнований ответчика расходы по уплате судебного сбора.

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