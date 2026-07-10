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Добровольное возвращение украинцев из-за границы: как государство планирует координировать этот процесс

08:12, 10 июля 2026
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Новый орган будет координировать поддержку переселенцев, работу с украинцами за границей и подготовку условий для их добровольного возвращения.
Добровольное возвращение украинцев из-за границы: как государство планирует координировать этот процесс
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В Украине появится новый орган, который будет координировать вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц и украинцев, находящихся за границей. Его задачей станет не только защита их прав, но и выработка механизмов для сохранения связей с государством и создания условий для добровольного возвращения граждан в Украину.

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Так, Кабмин постановлением №899 образовал Координационный совет по вопросам внутренне перемещенных лиц, содействия сохранению связей с гражданами Украины за границей и их добровольному возвращению в Украину.

Одновременно правительство утвердило положение о деятельности этого органа и признало утратившими силу предыдущие правительственные акты, которые регулировали работу отдельной рабочей группы по защите прав временно перемещенных украинцев в государствах ЕС и других странах.

Кто возглавит Координационный совет

Председателем Координационного совета определен министр социальной политики, семьи и единства. Его заместителем станет заместитель министра, а секретарем — руководитель или заместитель руководителя соответствующего структурного подразделения Минсоцполитики.

В должностной состав совета вошли представители большинства центральных органов исполнительной власти, в частности МВД, Минобороны, Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Министерства развития общин и территорий, МОН, МОЗ, Минфина, Минюста, МИД, Минцифры, Минветеранов, Минмолодежьспорта, Нацсоцслужбы, Государственной миграционной службы, Пенсионного фонда Украины, Госпогранслужбы, ГСЧС, Государственной службы по делам детей и других государственных органов.

Также к работе совета будут привлекать представителей всех областных военных администраций и Киевской городской военной администрации, профильных парламентских комитетов, Офиса Президента, Офиса Генерального прокурора, СБУ, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Национального банка, АО «Украинская железная дорога», государственных предприятий и учреждений, международных организаций, благотворительных фондов, общественных объединений и советов по вопросам ВПЛ. В состав также включен представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине с его согласия.

Какие задачи будет выполнять новый орган

В соответствии с утвержденным положением Координационный совет является временным консультативно-совещательным органом Кабинета Министров.

Основной целью его деятельности определена координация работы центральных и местных органов исполнительной власти при участии органов местного самоуправления, международных, неправительственных и благотворительных организаций для:

  • эффективного реагирования на вынужденное внутреннее перемещение населения;
  • обеспечения и защиты прав и свобод внутренне перемещенных лиц;
  • содействия адаптации и интеграции ВПЛ по новому месту проживания;
  • сохранения связей с гражданами Украины, находящимися за границей;
  • содействия реализации прав и интересов украинцев за пределами государства;
  • создания условий для их добровольного возвращения в Украину.

Какие полномочия получил Координационный совет

Совет будет анализировать реализацию государственной политики в соответствующей сфере, осуществлять мониторинг выполнения задач органами власти, принимать участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов и государственных стратегических документов.

Кроме того, он будет готовить предложения по совершенствованию взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления, международными и общественными организациями, а также по проведению информационных кампаний в Украине и за рубежом.

Для выполнения своих задач Координационный совет сможет получать необходимую информацию от органов власти, привлекать украинских и иностранных экспертов, представителей дипломатических учреждений, институтов Европейского Союза, международных организаций, создавать постоянные и временные рабочие группы, организовывать конференции, семинары и другие мероприятия, сотрудничать с советами по вопросам ВПЛ и распространять информацию о своей деятельности.

Как будет работать совет

Формой работы Координационного совета станут заседания, которые будет созывать его председатель. Они могут проводиться как в обычном формате, так и дистанционно в режиме реального времени с использованием электронных средств связи.

Решения в виде предложений и рекомендаций будут приниматься большинством голосов присутствующих членов совета. В случае равного распределения голосов решающим будет голос председательствующего.

По результатам работы рекомендации могут быть реализованы путем принятия соответствующих решений Кабинетом Министров Украины. Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Координационного совета будет осуществлять Министерство социальной политики, семьи и единства.

Какие правительственные решения утратили силу

Одновременно постановлением отменены:

  • постановление Кабинета Министров от 9 апреля 2022 года №425 об образовании рабочей группы по защите прав и свобод граждан Украины, находящихся в государствах ЕС и других странах в качестве временно перемещенных лиц;
  • распоряжение Кабинета Министров от 7 марта 2023 года №200;
  • постановление Кабинета Министров от 10 декабря 2025 года №1638, которым вносились изменения в постановление №425.

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