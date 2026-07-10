Добровільне повернення українців із-за кордону: як держава планує координувати цей процес

Новий орган координуватиме підтримку переселенців, роботу з українцями за кордоном і підготовку умов для їх добровільного повернення.

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В Україні з'явиться новий орган, який координуватиме питання підтримки внутрішньо переміщених осіб та українців, які перебувають за кордоном. Його завданням стане не лише захист їхніх прав, а й вироблення механізмів для збереження зв'язків із державою та створення умов для добровільного повернення громадян в Україну.

Так, Кабмін постановою №899 утворив Координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб, сприяння збереженню зв'язків з громадянами України за кордоном та їх добровільному поверненню в Україну.

Одночасно уряд затвердив положення про діяльність цього органу та визнав такими, що втратили чинність, попередні урядові акти, які регулювали роботу окремої робочої групи із захисту прав тимчасово переміщених українців у державах ЄС та інших країнах.

Хто очолить Координаційну раду

Головою Координаційної ради визначено міністра соціальної політики, сім'ї та єдності. Його заступником стане заступник міністра, а секретарем — керівник або заступник керівника відповідного структурного підрозділу Мінсоцполітики.

До посадового складу ради увійшли представники більшості центральних органів виконавчої влади, зокрема МВС, Міноборони, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерства розвитку громад та територій, МОН, МОЗ, Мінфіну, Мін'юсту, МЗС, Мінцифри, Мінветеранів, Мінмолодьспорту, Нацсоцслужби, Державної міграційної служби, Пенсійного фонду України, Держприкордонслужби, ДСНС, Державної служби у справах дітей та інших державних органів.

Також до роботи ради залучатимуть представників усіх обласних військових адміністрацій і Київської міської військової адміністрації, профільних парламентських комітетів, Офісу Президента, Офісу Генерального прокурора, СБУ, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Національного банку, АТ «Українська залізниця», державних підприємств і установ, міжнародних організацій, благодійних фондів, громадських об'єднань та рад з питань ВПО. До складу також включено представника Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за згодою.

Які завдання виконуватиме новий орган

Відповідно до затвердженого положення, Координаційна рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів.

Основною метою її діяльності визначено координацію роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування, міжнародних, неурядових і благодійних організацій для:

ефективного реагування на вимушене внутрішнє переміщення населення;

забезпечення та захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;

сприяння адаптації та інтеграції ВПО за новим місцем проживання;

збереження зв'язків з громадянами України, які перебувають за кордоном;

сприяння реалізації прав та інтересів українців за межами держави;

створення умов для їх добровільного повернення в Україну.

Які повноваження отримала Координаційна рада

Рада аналізуватиме реалізацію державної політики у відповідній сфері, здійснюватиме моніторинг виконання завдань органами влади, братиме участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів та державних стратегічних документів.

Крім того, вона готуватиме пропозиції щодо вдосконалення взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування, міжнародними та громадськими організаціями, а також щодо проведення інформаційних кампаній в Україні та за кордоном.

Для виконання своїх завдань Координаційна рада зможе отримувати необхідну інформацію від органів влади, залучати українських та іноземних експертів, представників дипломатичних установ, інституцій Європейського Союзу, міжнародних організацій, створювати постійні й тимчасові робочі групи, організовувати конференції, семінари та інші заходи, співпрацювати з радами ВПО й поширювати інформацію про свою діяльність.

Як працюватиме рада

Формою роботи Координаційної ради стануть засідання, які скликатиме її голова. Вони можуть проводитися як у звичайному форматі, так і дистанційно в режимі реального часу із застосуванням електронних засобів зв'язку.

Рішення у вигляді пропозицій та рекомендацій ухвалюватимуться більшістю голосів присутніх членів ради. У разі однакового розподілу голосів вирішальним буде голос головуючого.

За результатами роботи рекомендації можуть бути реалізовані шляхом ухвалення відповідних рішень Кабінетом Міністрів України. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснюватиме Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Які урядові рішення втратили чинність

Одночасно постановою скасовано:

постанову Кабінету Міністрів від 9 квітня 2022 року №425 про утворення робочої групи щодо захисту прав і свобод громадян України, які перебувають у державах ЄС та інших країнах як тимчасово переміщені особи;

розпорядження Кабінету Міністрів від 7 березня 2023 року №200;

постанову Кабінету Міністрів від 10 грудня 2025 року №1638, якою вносилися зміни до постанови №425.

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