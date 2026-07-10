«Доступні ліки» для військових: як отримати безкоштовні препарати за е-рецептом

Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки».

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Військовослужбовці мають право отримувати необхідні препарати за державною програмою реімбурсації «Доступні ліки». Медикаменти видаються за електронним рецептом у аптеках, які беруть участь у програмі.

Як повідомляє Міноборони, наразі програма охоплює понад 700 найменувань лікарських засобів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань.

Також у межах програми передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, препарати для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, військові можуть отримати медичні вироби для контролю рівня цукру в крові у пацієнтів із діабетом I типу.

Держава повністю або частково компенсує вартість препаратів. Безкоштовно можна отримати лікарський засіб із найнижчою ціною серед тих, виробники яких подали заявку на участь у програмі.

Інші препарати з переліку «Доступних ліків» також можна отримати за електронним рецептом. У такому випадку пацієнт доплачує лише різницю між сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Розмір повної компенсації визначає Кабінет Міністрів України.

Як військовому отримати електронний рецепт

Обов’язковою умовою для отримання препаратів за програмою є правильно оформлений електронний рецепт.

Його можуть виписати лікарі первинної або спеціалізованої медичної допомоги залежно від захворювання. Право оформлювати е-рецепти мають медики, зареєстровані в Електронній системі охорони здоров’я.

Після оформлення рецепта пацієнт отримує SMS-повідомлення з номером рецепта та кодом підтвердження у форматі: «Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ».

Коли військові можуть отримати рецепт

Оскільки більшість препаратів у програмі призначаються при хронічних захворюваннях, військовослужбовець міг отримати перший електронний рецепт ще до вступу до Сил оборони України.

Під час служби звернутися до сімейного лікаря для отримання першого рецепта можна під час відпустки. Також рецепт можуть виписати медики у регіоні дислокації військового, якщо вони працюють в електронній системі охорони здоров’я.

Повторні рецепти військовослужбовці можуть замовляти дистанційно — телефоном або через месенджери, навіть під час виконання службових обов’язків.

Де отримати препарати

З 1 липня 2025 року участь ліцензованих аптек у програмі «Доступні ліки» стала обов’язковою. Для цього вони мають укласти договір із Національною службою здоров’я України та відпускати препарати за електронними рецептами.

Дізнатися адресу найближчої аптеки, яка працює за програмою, можна за номером 1677 або на сайті НСЗУ.

На вході до таких аптек має бути наліпка «Тут є Доступні ліки». Такі заклади працюють навіть у містах і селах, наближених до лінії зіткнення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Національна служба здоров'я України повідомила, що отримати е-Рецепт або медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) стало ще простіше. Зазначається, що у низці випадків необхідні документи можна отримати безпосередньо у того лікаря, який надає медичну допомогу та супроводжує лікування. До переліку спеціальностей, які можуть виписувати е-Рецепти за програмою «Доступні ліки», додано лікарів за спеціальностями «Алергологія» та «Дитяча алергологія».