«Доступные лекарства» для военных: как получить бесплатные препараты по е-рецепту

Государство компенсирует стоимость лекарственного средства по самой низкой цене среди препаратов, производители которых подали заявку на участие в программе «Доступные лекарства».

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Военнослужащие имеют право получать необходимые препараты по государственной программе реимбурсации «Доступные лекарства». Медикаменты выдаются по электронному рецепту в аптеках, которые участвуют в программе.

Как сообщает Минобороны, сейчас программа охватывает более 700 наименований лекарственных средств. В перечень входят препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, хронических болезней дыхательных путей, эпилепсии, болезни Паркинсона, психических расстройств, глаукомы, мигрени и других заболеваний.

Также в рамках программы предусмотрены лекарства для пациентов после трансплантации, препараты для обезболивания и паллиативной помощи. Кроме того, военнослужащие могут получить медицинские изделия для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом I типа.

Государство полностью или частично компенсирует стоимость препаратов. Бесплатно можно получить лекарственное средство с самой низкой ценой среди тех, производители которых подали заявку на участие в программе.

Другие препараты из перечня «Доступных лекарств» также можно получить по электронному рецепту. В таком случае пациент доплачивает только разницу между суммой компенсации и фактической стоимостью препарата. Размер полной компенсации определяет Кабинет министров Украины.

Как военнослужащему получить электронный рецепт

Обязательным условием для получения препаратов по программе является правильно оформленный электронный рецепт.

Его могут выписать врачи первичной или специализированной медицинской помощи в зависимости от заболевания. Право оформлять электронные рецепты имеют медики, зарегистрированные в Электронной системе здравоохранения.

После оформления рецепта пациент получает SMS-сообщение с номером рецепта и кодом подтверждения в формате: «Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ».

Когда военнослужащие могут получить рецепт

Поскольку большинство препаратов в программе назначаются при хронических заболеваниях, военнослужащий мог получить первый электронный рецепт еще до вступления в Силы обороны Украины.

Во время службы обратиться к семейному врачу для получения первого рецепта можно во время отпуска. Также рецепт могут выписать медики в регионе дислокации военнослужащего, если они работают в электронной системе здравоохранения.

Повторные рецепты военнослужащие могут заказывать дистанционно — по телефону или через мессенджеры, даже во время выполнения служебных обязанностей.

Где получить препараты

С 1 июля 2025 года участие лицензированных аптек в программе «Доступные лекарства» стало обязательным. Для этого они должны заключить договор с Национальной службой здоровья Украины и отпускать препараты по электронным рецептам.

Узнать адрес ближайшей аптеки, которая работает по программе, можно по номеру 1677 или на сайте НСЗУ.

На входе в такие аптеки должна быть наклейка «Здесь есть Доступные лекарства». Такие учреждения работают даже в городах и селах, расположенных вблизи линии соприкосновения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Национальная служба здоровья Украины сообщила, что получить е-рецепт или медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МВТН) стало еще проще. Отмечается, что в ряде случаев необходимые документы можно получить непосредственно у того врача, который оказывает медицинскую помощь и сопровождает лечение.

В перечень специальностей, врачи которых могут выписывать е-рецепты по программе «Доступные лекарства», добавили специалистов по направлениям «Аллергология» и «Детская аллергология».