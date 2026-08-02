Правоохранители «потеряли» 1,2 млн гривен из вещественных доказательств: Верховный Суд определил, кто будет возвращать деньги

Утрата изъятых при обыске средств не освобождает государство от обязанности возместить их стоимость собственнику, подчеркнул Верховный Суд.

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В ходе следственных действий правоохранители обязаны не только законно изъять имущество, но и обеспечить его сохранность до момента возвращения владельцу. Если же вещдоки исчезают или их теряют уже после наложения ареста, ответственность за это возлагается на государство.

К такому выводу пришел Верховный Суд, рассмотрев дело №752/29491/21 о компенсации средств, так и не вернувших владелице после отмены ареста. Речь идет о сумме почти 1,2 млн гривен.

Суть спора

В августе 2019 года в рамках уголовного производства следователи провели обыск по месту жительства женщины. В ходе следственных действий у владелицы изъяли значительную сумму наличных – 20 240 долларов США, 2 120 евро и 211 тыс. 600 гривен и документы. Впоследствии на изъятые средства был наложен арест.

Через два года суд пришел к выводу, что оснований для дальнейшего ограничения права собственности нет и частично отменил арест. После того, какое постановление вступило в законную силу, владелица через адвоката обратилась к следователю с требованием выполнить судебное решение и вернуть изъятое имущество. Однако этого не произошло.

Как выяснилось в ходе служебного расследования, деньги фактически были утрачены еще во время досудебного расследования. Оказалось, что следователь, осуществлявший производство, не передал изъятые средства на ответственное хранение в уполномоченное банковское учреждение, как этого требуют правила обращения с вещественными доказательствами. Из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей местонахождение изъятых средств установить не удалось. Именно это обстоятельство послужило основанием для иска о возмещении причиненного имущественного ущерба.

В октябре 2024 года ГУ ЧП Киевской области подало в Верховный Суд кассационную жалобу на решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, в котором, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушения норм процессуального права, просило отменить обжалуемые решения в части удовлетворенных исковых требований и принять новое.

Позиция Верховного Суда

Рассматривая спор, Верховный Суд отметил, что изъятие имущества само по себе было законным, так как производилось на основании судебного определения. Однако законность изъятия не означает, что правоохранительный орган освобождается от обязанности обеспечить его надлежащее хранение. Орган досудебного расследования был обязан вернуть имущество владелицы после того, как суд отменил арест.

Было проведено служебное расследование, после которого выяснилось, что следователь нарушила порядок обращения с вещественными доказательствами и не передала изъятые средства на хранение в уполномоченное банковское учреждение. По мнению суда, именно эти действия стали непосредственной причиной потери имущества.

Верховный Суд подчеркнул, что в такой ситуации применяются положения части шестой статьи 1176 Гражданского кодекса Украины, в соответствии с которыми вред, причиненный незаконными решениями, действиями или бездействием органов досудебного расследования, возмещается по общим правилам гражданского законодательства. Также суд применил статьи 1173 и 1174 Гражданского кодекса Украины, предусматривающие ответственность государства за ущерб, причиненный незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти или их должностных лиц во время осуществления властных полномочий.

При этом Верховный Суд особо подчеркнул: для возложения ответственности на государство не нужно доказывать вину конкретного следователя. Достаточно установить три обязательных обстоятельства: противоправность действий или бездействия государственного органа, наличие имущественного вреда, причинно-следственная связь между действиями должностных лиц и причиненным ущербом. Именно такая совокупность обстоятельств была доказана по этому делу.

После отмены ареста деньги фактически не существовали как вещественные доказательства, поскольку были утрачены во время нахождения в распоряжении органа досудебного расследования. Поэтому владелица обоснованно требовала компенсации их стоимости, а не возвращения средств.

Также Верховный Суд отклонил аргументы полиции о том, что первоначально необходимо было получить отдельное судебное решение, признавшее действия следователя незаконными. Коллегия судей отметила, что факт ненадлежащего хранения изъятого имущества уже подтвержден материалами служебного расследования, а средства после отмены ареста владелице так и не вернули. При таких обстоятельствах этого достаточно для возникновения права на возмещение ущерба в соответствии с нормами гражданского законодательства.

Кроме того, Верховный Суд подчеркнул, что компенсация нанесенного ущерба никоим образом не препятствует проведению уголовного расследования относительно обстоятельств исчезновения вещественных доказательств или привлечения виновных должностных лиц к ответственности. Именно поэтому кассационную жалобу Главного управления Национальной полиции Киевской области оставили без удовлетворения, а решение судов первой и апелляционной инстанций – без изменений.

Это дело стало напоминанием, что обязанность правоохранителей не истекает моментом изъятия имущества. Пока вещдоки находятся в распоряжении органа досудебного расследования, именно он отвечает за их сохранность. Если же имущество потеряно, собственник не должен самостоятельно нести эти убытки – их должно компенсировать государство в порядке, определенном законом.

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