  1. Публікації
  2. / Судова практика

Правоохоронці «загубили» 1,2 млн гривень з речових доказів: Верховний Суд визначив, хто буде повертати гроші

09:00, 2 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Втрата вилучених під час обшуку коштів не звільняє державу від обов’язку відшкодувати їхню вартість власнику, наголосив Верховний Суд.
Правоохоронці «загубили» 1,2 млн гривень з речових доказів: Верховний Суд визначив, хто буде повертати гроші
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час слідчих дій правоохоронці зобов’язані не лише законно вилучити майно, а й забезпечити його збереження до моменту повернення власнику. Якщо ж речові докази зникають або їх втрачають уже після накладення арешту, відповідальність за це покладається на державу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Такого висновку дійшов Верховний Суд, розглянувши справу №752/29491/21 про компенсацію коштів, які так і не повернули власниці після скасування арешту. Мова йде про суму в майже 1,2 млн гривень.

Суть спору

У серпні 2019 року, в межах кримінального провадження, слідчі провели обшук за місцем проживання жінки. Під час слідчих дій у власниці вилучили значну суму готівки – 20 240 доларів США, 2 120 євро та 211 тис. 600 гривень та документи. Згодом на вилучені кошти наклали арешт.

Через два роки суд дійшов висновку, що підстав для подальшого обмеження права власності немає, та частково скасував арешт. Після того, яка ухвала набрала законну силу, власниця через адвоката звернулася до слідчого з вимогою виконати судове рішення і повернути вилучене майно. Проте цього не сталося.

Як з’ясувалося під час службового розслідування, гроші фактично були втрачені ще під час досудового розслідування. Виявилось, що слідча, яка здійснювала провадження, не передала вилучені кошти на відповідальне зберігання до уповноваженої банківської установи, як цього вимагають правила поводження з речовими доказами. Через неналежне виконання службових обов’язків місцезнаходження вилучених коштів встановити не вдалося. Саме ця обставина стала підставою для позову про відшкодування завданої майнової шкоди.

У жовтні 2024 року ГУ НП Київської області подало до Верховного Суду касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції та постанову апеляційного суду, в якій, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просило скасувати оскаржувані рішення в частині задоволених позовних вимог та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Позиція Верховного Суду

Розглядаючи спір, Верховний Суд зазначив, що вилучення майна саме по собі було законним, так як здійснювалося на підставі судової ухвали. Проте законність вилучення не означає, що правоохоронний орган звільняється від обов’язку забезпечити його належне зберігання. Орган досудового розслідування був зобов’язаний повернути майно власниці після того як суд скасував арешт.

Було проведено службове розслідування після якого з’ясувалось, що слідча порушила порядок поводження з речовими доказами та не передала вилучені кошти на зберігання до уповноваженої банківської установи. На думку суду, саме ці дії, стали безпосередньою причиною втрати майна.

Верховний Суд наголосив, що в такій ситуації застосовуються положення частини шостої статті 1176 Цивільного кодексу України, відповідно до яких шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів досудового розслідування, відшкодовується за загальними правилами цивільного законодавства. Також суд застосував статті 1173 та 1174 Цивільного кодексу України, які передбачають відповідальність держави за шкоду, заподіяну незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю органів державної влади чи їх посадових осіб під час здійснення владних повноважень.

При цьому Верховний Суд окремо підкреслив: для покладення відповідальності на державу не потрібно доводити вину конкретного слідчого. Достатньо встановити три обов’язкові обставини: протиправність дій або бездіяльності державного органу, наявність майнової шкоди, причинно-наслідковий зв’язок між діями посадових осіб та заподіяними збитками. Саме така сукупність обставин була доведена у цій справі.

Після скасування арешту гроші фактично не існували як речові докази, оскільки були втрачені під час перебування у розпорядженні органу досудового розслідування. Тому власниця обґрунтовано вимагала компенсації їх вартості, а не повернення самих коштів.

Також Верховний Суд відхилив аргументи поліції про те, що спочатку необхідно було отримати окреме судове рішення, яке визнавало б дії слідчого незаконними. Колегія суддів зазначила, що факт неналежного зберігання вилученого майна вже підтверджений матеріалами службового розслідування, а самі кошти після скасування арешту власниці так і не повернули. За таких обставин цього достатньо для виникнення права на відшкодування шкоди відповідно до норм цивільного законодавства.

Крім того, Верховний Суд наголосив, що компенсація завданих збитків жодним чином не перешкоджає проведенню кримінального розслідування щодо обставин зникнення речових доказів або притягненню винних посадових осіб до відповідальності. Саме тому касаційну скаргу Головного управління Національної поліції Київської області залишили без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій – без змін.

Ця справа стала нагадуванням, що обов’язок правоохоронців не закінчується моментом вилучення майна. Поки речові докази перебувають у розпорядженні органу досудового розслідування, саме він відповідає за їхню схоронність. Якщо ж майно втрачено, власник не повинен самостійно нести ці збитки – їх має компенсувати держава в порядку, визначеному законом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд гроші судова практика

Популярні новини

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

15:43, 3 серпня 2026
Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

22:54, 3 серпня 2026
Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

15:00, 3 серпня 2026
Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

15:22, 3 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям дозволять фіксувати незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю і кидати скаргу через «Дію»

Законопроєкт передбачає підвищення штрафів, електронний облік транспортних засобів осіб з інвалідністю та новий механізм фотофіксації порушень.

Шість суддів ОАС Києва отримали рекомендації на переведення — рішення ВККС

ВККС рекомендувала перевести шістьох суддів ОАС Києва до Київського окружного адміністративного суду.

ВРП звільнила Олега Ільницького з посади дисциплінарного інспектора через призначення суддею до Восьмого ААС

Вища рада правосуддя звільнила дисциплінарного інспектора Олега Ільницького у зв’язку з призначенням суддею.

Штрафи до 340 тисяч та до 8 років ув’язнення: Рада готує нові санкції за скидання неочищених стоків у водойми

Новий законопроєкт пропонує замінити символічні штрафи у 51 гривню на реальні санкції до 119 тисяч гривень та запровадити кримінальну відповідальність за системне отруєння водойм.

Українцям компенсуватимуть до 30% вартості систем автономного тепло- та електропостачання: Кабмін оновив програму підтримки

31 липня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 979, яка розширила державну програму підтримки енергетичної автономії приватних будинків, дозволивши отримувати фінансування не лише на резервне електроживлення, а й на автономне теплопостачання.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]