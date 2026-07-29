С 1 октября хотят прекратить мобилизацию мужчин старше 50 лет и поэтапно увольнять их со службы

Помимо демобилизации, предлагается пересмотреть правила мобилизации и прохождения ВВК.

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В Украине предложили пересмотреть подход к мобилизации граждан старших возрастных категорий. Инициатива предусматривает не одномоментную отмену призыва для всех мужчин старше 50 лет, а возможность поэтапного прекращения их мобилизации и демобилизации тех, кто уже проходит службу, в зависимости от ситуации с безопасностью в государстве. Также предлагается изменить порядок прохождения военно-врачебной комиссии для людей старшего возраста, аргументируя это гуманитарными, медицинскими и демографическими факторами.

Что предлагают изменить

Кабмину предлагают с 1 октября 2026 года, который является Международным днем пожилых людей, рассмотреть возможность демобилизации и прекращения мобилизации мужчин старше 50 лет в той мере, в какой это будет позволять ситуация с безопасностью в Украине.

Автор петиции подчеркивает, что реализация такого решения может быть поэтапной, а не одновременной. В качестве примера предлагается сначала распространить изменения на мужчин в возрасте 59–58 лет, далее — 59–57 лет, 59–55 лет, а затем — 59–51 года в зависимости от возможностей государства.

Отмечается, что именно поэтапность является главным отличием этой инициативы от многих предыдущих предложений, поскольку она предусматривает внедрение изменений только в том объеме, который будет возможен по состоянию на 1 октября 2026 года.

Чем обосновывают такое предложение

В обращении отмечается, что демократия неотделима от гуманизма, уважения к человеческому достоинству и заботы о детях и пожилых людях.

Также автор ссылается на статистические данные, согласно которым ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Украине на 10–15 лет ниже, чем в большинстве стран Европейского Союза. В связи с этим утверждается, что мужчины в возрасте около 60 лет в Украине уже относятся к старшей возрастной категории и нуждаются в особенно взвешенном подходе при решении вопросов прохождения военной службы.

Отдельно подчеркивается, что мобилизация граждан в возрасте 59–58 лет для участия в длительной войне, по мнению автора, является беспрецедентным явлением в истории. В связи с этим предлагается дать такой практике правовую, историческую и медицинскую оценку при формировании государственной политики.

Какие изменения предлагают относительно военно-врачебной комиссии

Помимо вопросов мобилизации и демобилизации, в обращении предлагается усовершенствовать порядок прохождения военно-врачебной комиссии для граждан старших возрастных категорий.

В частности, автор считает целесообразным, чтобы граждан в возрасте от 55 лет, даже в случае признания их годными к военной службе, по умолчанию относили к категории ограниченно годных.

На что обращают внимание

В петиции №41/010411-26эп содержится просьба поддержать рассмотрение предложенных изменений и инициировать их реализацию в том объеме, который будет соответствовать потребностям обороны государства, а также принципам гуманизма, справедливости и уважения к человеческому достоинству. При этом автор подчеркивает, что предлагаемые изменения должны учитывать прежде всего ситуацию с безопасностью в Украине.

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