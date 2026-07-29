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Суды больше не смогут игнорировать заявления об онлайн-заседаниях: в Раде зарегистрировали законопроект

08:00, 29 июля 2026 134
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Новые изменения в процессуальные кодексы гарантируют участие в заседании из любой точки мира.
Суды больше не смогут игнорировать заявления об онлайн-заседаниях: в Раде зарегистрировали законопроект
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Право на судебную защиту, гарантированное статьей 55 Конституции Украины, приобретает новые формы, ведь в условиях военного положения доступ к правосудию — это не только право, но и вопрос физической безопасности. Транспортные ограничения, угрозы обстрелов и перемещение миллионов граждан заставили судебную систему адаптироваться к дистанционной работе. Однако существующее состояние нормативного регулирования оставляет слишком широкое поле для судейского усмотрения. Несмотря на наличие технических средств, участники дел часто сталкиваются с необоснованными отказами судов проводить заседания онлайн.

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В Верховной Раде отмечают, что отдельные суды общей юрисдикции отказывают в удовлетворении ходатайств о проведении судебных заседаний в режиме видеоконференции по надуманным основаниям, ссылаясь на то, что законодательство четко не устанавливает обязанность суда проводить заседание в режиме видеоконференции.

От дискреции суда к императивной норме

Новый законопроект 15446 предлагает превратить возможность проведения видеоконференции в безальтернативную обязанность суда.

Инициатива имеет целью изменить подход к участию в судебных заседаниях в режиме видеоконференции. Документ предлагает изменить статьи 212 ГПК, 197 ХПК и 195 КАС Украины, заменив дискреционное право суда обязанностью обеспечить дистанционное участие в случае подачи соответствующего заявления.

Таким образом, суд не сможет отказать в видеоконференции только по мотивам собственного усмотрения или загруженности.

Исчерпывающий перечень отказов

Законопроект четко ограничивает случаи, когда видеоконференция не может быть обеспечена:

  1. Отсутствие технической возможности: если в суде реально нет оборудования или оно неисправно. Важно, что о наличии или отсутствии такой возможности суд должен указывать еще в определении об открытии производства.
  2. Обязательная явка: когда суд признал, что личное присутствие участника критически необходимо для дела.
  3. Нарушение порядка подачи: если заявление подано несвоевременно, позже чем за 5 дней до заседания, или с другими процессуальными изъянами.

Для кого изменения

Законопроект должен уменьшить количество отказов в проведении заседаний в режиме видеоконференции, поскольку предлагает установить обязанность суда обеспечить дистанционное участие при наличии соответствующего заявления. Это может быть особенно актуальным для представителей бизнеса в хозяйственных спорах и участников административных процессов.

Кроме того, предложенные изменения призваны унифицировать порядок проведения видеоконференций в гражданском, хозяйственном и административном судопроизводстве, установив единый подход для всех юрисдикций.

В пояснительной записке отмечается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета, поскольку дистанционные судебные заседания будут проводиться с использованием уже функционирующей инфраструктуры Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС).

Технические аспекты и безопасность

Как и раньше, участники дела смогут подключаться как из помещения другого суда, так и за пределами суда, используя собственные технические средства. Для подтверждения личности предусмотрено использование квалифицированной электронной подписи. Если участник ее не имеет, идентификация будет осуществляться в соответствии с законодательством о Едином государственном демографическом реестре.

Технические средства должны обеспечивать надлежащее качество звука и изображения, а также соответствовать требованиям информационной безопасности. Каждое судебное заседание, проведенное в режиме видеоконференции, будет подлежать обязательной аудио- и видеофиксации, а запись будет приобщаться к материалам дела.

Законопроект сохраняет действующий подход к распределению ответственности за технические риски. Если участник дела принимает участие в заседании за пределами суда с использованием собственных технических средств, именно он будет нести риски прерывания связи, неисправности оборудования или отсутствия доступа к сети.

В то же время ответственность не будет возлагаться на участника, если техническая невозможность проведения видеоконференции возникла со стороны суда после назначения такого формата заседания.

Что изменится после принятия закона

В случае принятия законопроекта суды будут обязаны обеспечивать участие сторон в режиме видеоконференции при наличии соответствующего заявления и технической возможности, а основания для отказа станут более четко определенными.

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