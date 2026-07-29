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Использование смартфона при зарядке: сокращает ли это срок службы батареи

07:23, 29 июля 2026 214
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Единственной реальной угрозой для литий-ионной батареи в этот момент является перегрев, возникающий из-за критических нагрузок.
Использование смартфона при зарядке: сокращает ли это срок службы батареи
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Многие пользователи до сих пор считают, что использование смартфона во время зарядки ускоряет износ аккумулятора. Однако специалисты уверяют, что это распространенный миф. На самом деле современные смартфоны можно безопасно использовать даже тогда, когда они подключены к электросети.

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По словам экспертов, во время использования телефона на зарядке энергия одновременно расходуется на работу устройства и пополнение заряда батареи. Из-за этого процесс зарядки может длиться дольше, однако сам по себе он не наносит вреда аккумулятору.

Наибольшую опасность для литий-ионных батарей представляет не использование смартфона во время зарядки, а перегрев. Он может возникать во время длительных игр, монтажа видео или других ресурсоемких задач. При этом современные смартфоны оснащены системами защиты, которые контролируют температуру и минимизируют риск повреждения аккумулятора.

Кроме того, во многих новых моделях реализована технология байпасной (обходной) зарядки. Она позволяет подавать питание непосредственно на компоненты смартфона, минуя аккумулятор. Это помогает уменьшить нагрев устройства, сохранять высокую производительность во время нагрузок и снизить износ батареи.

Специалисты отмечают, что для продления срока службы аккумулятора гораздо важнее избегать перегрева смартфона и использовать качественные зарядные устройства, чем отказываться от пользования телефоном во время зарядки.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», многие владельцы смартфонов до сих пор не знают, можно ли заряжать телефон несколько раз в день или нужно ждать полной разрядки батареи. Вокруг этой темы существует немало мифов, которые остались еще со времен старых мобильных телефонов. На самом деле современные литий-ионные аккумуляторы работают по другим принципам, поэтому правильный режим зарядки может заметно продлить срок их службы.

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