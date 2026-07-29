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Використання смартфона під час заряджання: чи скорочує це термін служби батареї

07:23, 29 липня 2026 212
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Єдиною реальною загрозою для літій-іонної батареї в цей момент є перегрів, який виникає через критичні навантаження.
Використання смартфона під час заряджання: чи скорочує це термін служби батареї
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Багато користувачів досі вважають, що використання смартфона під час заряджання прискорює зношування акумулятора. Однак фахівці запевняють, що це поширений міф. Насправді сучасні смартфони можна безпечно використовувати, навіть коли вони підключені до електромережі.

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За словами експертів, під час використання телефону на зарядці енергія одночасно витрачається на роботу пристрою та поповнення заряду батареї. Через це процес заряджання може тривати довше, однак сам по собі він не завдає шкоди акумулятору.

Найбільшу небезпеку для літій-іонних батарей становить не використання смартфона під час заряджання, а перегрів. Він може виникати під час тривалих ігор, монтажу відео або інших ресурсоємних завдань. Водночас сучасні смартфони оснащені системами захисту, які контролюють температуру та мінімізують ризик пошкодження акумулятора.

Крім того, у багатьох нових моделях реалізована технологія байпасного (обхідного) заряджання. Вона дозволяє подавати живлення безпосередньо до компонентів смартфона, минаючи акумулятор. Це допомагає зменшити нагрівання пристрою, підтримувати високу продуктивність під час навантажень і знизити зношування батареї.

Фахівці зазначають, що для продовження терміну служби акумулятора значно важливіше уникати перегріву смартфона та використовувати якісні зарядні пристрої, ніж відмовлятися від користування телефоном під час заряджання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», багато власників смартфонів досі не знають, чи можна заряджати телефон кілька разів на день, чи потрібно чекати повної розрядки батареї. Навколо цієї теми існує чимало міфів, які залишилися ще з часів старих мобільних телефонів. Насправді сучасні літій-іонні акумулятори працюють за іншими принципами, тому правильний режим заряджання може помітно подовжити строк їхньої служби.

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