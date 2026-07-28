Не лише паспорт: без яких документів чоловік з інвалідністю III групи не зможе виїхати за кордон

Для перетину державного кордону недостатньо лише закордонного паспорта — важливо також підтвердити право на виїзд.

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Чоловіки з інвалідністю III групи мають право виїжджати за межі України навіть в умовах воєнного стану, однак для цього необхідно відповідати встановленим законодавством вимогам. Окрім закордонного паспорта, прикордонники можуть перевірити наявність документів, що підтверджують інвалідність, а також оформленої відстрочки від мобілізації, інформація про яку має відображатися у застосунку «Резерв+».

Хто має право виїжджати за кордон під час воєнного стану

Під час дії воєнного стану право на виїзд за межі України для окремих категорій громадян обмежене.

Зокрема, виїзд за кордон заборонений військовозобов’язаним чоловікам, які підлягають мобілізації. Водночас законодавство передбачає низку винятків, коли перетин державного кордону дозволяється.

Однією з підстав для такого виїзду є наявність встановленої інвалідності. Це правило поширюється і на осіб, яким встановлено III групу інвалідності. За умови оформлення відстрочки від мобілізації вони можуть законно залишати територію України.

Які документи потрібні чоловіку з інвалідністю III групи

За словами юристів, окрім закордонного паспорта, чоловік з інвалідністю III групи повинен мати при собі:

закордонний паспорт;

пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує інвалідність;

смартфон із застосунком «Резерв+», у якому відображається оформлена відстрочка від мобілізації.

Саме інформація про чинну відстрочку в застосунку «Резерв+» є одним із документів, які можуть бути перевірені під час проходження прикордонного контролю.

Таким чином, чоловіки з інвалідністю III групи мають право на виїзд за кордон під час воєнного стану, якщо їхня відстрочка від мобілізації оформлена належним чином, а необхідні документи перебувають при собі під час перетину державного кордону.

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