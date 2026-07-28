«Квест» із оплатою житла за кордоном можуть скасувати: українцям хочуть дозволити прямі SWIFT-платежі

Українцям можуть дозволити прямі SWIFT-перекази за кордон для оплати оренди житла та комуналки.

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Як розповідала «Судово-юридична газета», станом на середину 2026 року мільйони українців перебувають у країнах ЄС. І їх кількість збільшується. Значна частина з них свідомо відмовляється від соціальної допомоги, воліючи працювати дистанційно на українських роботодавців та сплачувати податки вдома. Однак понад чотири роки українська фінансова система продовжує функціонувати в режимі «особливого періоду», регульованого Постановою № 18.

Для мільйонів українців, які працюють дистанційно на українську економіку та сплачують податки як ФОП, чинні валютні ліміти перетворили оплати необхідних життєвих потреб на справжній квест. Сьогодні поговоримо про те, як законно керувати власними коштами, коли ваш місячний ліміт «з’їдає» лише одна транзакція за житло.

Поки НБУ пріоритизує стабільність резервів, громадяни змушені шукати способи диверсифікації рахунків та накопичення валюти. Юридичний аналіз свідчить, що чинні ліміти дедалі більше суперечать економічним реаліям: за останні чотири роки через інфляційні процеси в країнах єврозони вартість оренди житла та послуг зросла в середньому на 20–40%.

Водночас, уряд може ініціювати перед Національним банком України зміни до постанови Правління НБУ №18 від 24 лютого 2022 року в частині транскордонних переказів фізичних осіб.

На сайті електронних петицій до Кабміну зареєстрували петицію №41/010112-26еп із закликом дозволити українцям здійснювати прямі SWIFT-перекази за кордон для оплати оренди житла, комунальних послуг та інших життєво необхідних витрат у межах чинних валютних лімітів.

У петиції зазначається, що мільйони українців наразі перебувають за кордоном, однак продовжують отримувати доходи на українські рахунки та сплачувати податки в Україні. Водночас для оплати оренди житла та комунальних послуг за кордоном часто необхідно здійснювати перекази безпосередньо на рахунки юридичних осіб за міжнародними реквізитами IBAN/SWIFT.

І хоча чинне регулювання дозволяє українцям здійснювати перекази між картками фізичних осіб (P2P), однак іноземні орендодавці, комунальні підприємства та інші установи зазвичай не приймають такі платежі.

Через обмеження SWIFT-переказів громадяни, за словами авторів петиції, змушені використовувати складніші механізми оплати, зокрема квазікеш-операції або вивозити готівку.

У петиції пропонують дозволити фізичним особам-резидентам здійснювати SWIFT-перекази за кордон у межах уже встановлених щомісячних лімітів для P2P-переказів — до 100 тисяч гривень в еквіваленті на місяць.

При цьому перекази, мають здійснюватися лише на рахунки юридичних осіб — компаній-орендодавців, агентств нерухомості, муніципальних та комунальних підприємств, закладів освіти тощо.

Пропонується дозволити такі платежі для:

сплати за оренду власного житла або оренду житла для членів сім’ї першого ступеня споріднення;

сплати комунальних послуг (електроенергія, водопостачання, газ, обслуговування будинку тощо);

інших життєво необхідні неторговельні розрахунки (медицина, освіта).

Механізмом підтвердження таких платежів стануть електронні копії документів — договору оренди, рахунку або інвойсу від комунальної служби.

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