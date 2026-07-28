Вступ на магістратуру: що потрібно зробити перед додатковими сесіями ЄВІ та ЄФВВ

У запрошеннях зазначено дату, час і місце проведення тестування.

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Запрошення-перепустки для участі в додаткових сесіях вступних випробувань до магістратури вже доступні в електронних кабінетах учасників.

Як нагадали у Міністерстві освіти і науки України, додаткові сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) проходитимуть із 3 до 21 серпня. У запрошеннях зазначені дата, час і місце проведення тестування.

Для вступників, які складатимуть іспити за кордоном, час у запрошенні вказаний відповідно до місцевого часового поясу.

Український центр оцінювання якості освіти закликає учасників не поширювати у відкритому доступі інформацію про місце та час проведення тестування з міркувань безпеки.

Перед проходженням випробувань вступникам необхідно:

сформувати запрошення-перепустку в електронному кабінеті на сайті УЦОЯО;

за можливості роздрукувати документ;

взяти із собою екзаменаційний листок, документ, на підставі якого проходила реєстрація, та запрошення-перепустку.

Участь у тестуванні можлива лише за наявності необхідних документів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», вступники, які планують вступати до магістратури або аспірантури у 2026 році, матимуть додаткову можливість скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ). Міністерство освіти і науки України затвердило проведення спеціально організованих сесій, участь у яких зможуть взяти як ті, хто не проходив основне тестування, так і абітурієнти, які прагнуть покращити свій результат. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.