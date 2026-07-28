Відрізав кролику вуха, зламав лапи й кинув помирати: у Польщі винесли остаточний вирок мучителю

Чоловіка, який жорстоко покалічив кролика, відправили за ґрати та на 15 років заборонили тримати тварин.

Фото: RMF24

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У Польщі набув чинності вирок у справі про жорстоке поводження з кроликом на ім’я Марцись, якому чоловік завдав тяжких каліцтв. Тварина пережила численні травми, перенесла ампутацію задніх лап і знайшла новий дім, а винуватця засудили до позбавлення волі та заборони утримувати тварин. Про це повідомляє RMF24.

Тварину в лютому неподалік головного залізничного вокзалу Кракова знайшла жінка. Кролик був покинутий із численними тяжкими травмами.

Після затримання поліцією чоловік визнав, що завдав тварині каліцтв, а потім залишив її на вулиці. Під час обшуку в його квартирі правоохоронці виявили гострий предмет, яким, за даними слідства, були нанесені поранення кролику, а також марихуану.

Суд виніс остаточний вирок

Краківське товариство запобігання жорстокому поводженню з тваринами повідомило, що вирок уже набув законної сили.

Суд призначив чоловікові п’ять місяців позбавлення волі, заборонив йому протягом 15 років утримувати будь-яких тварин, постановив конфіскувати тварину та зобов’язав сплатити 10 тисяч злотих на користь Краківського товариства запобігання жорстокому поводженню з тваринами.

У товаристві зазначили, що садист відрізав кролику вуха, зламав лапи та завдав ножових поранень. Коментуючи рішення суду, його представники поставили риторичне запитання, чи відповідає таке покарання тяжкості скоєного злочину.

Кролик пережив ампутацію та знайшов нову родину

Через отримані травми Марцисю довелося ампутувати задні лапи. Лікарі також виявили великий поріз на спині, рани на губах, гнійне ураження очей, виразки, ушкодження в ділянці геніталій та сильне виснаження. За словами ветеринарів, інфекція становила загрозу для життя тварини й могла призвести до сепсису.

Попри тяжкий стан, кролика вдалося врятувати. Уже в лютому він знайшов новий дім. Його опікункою стала жінка на ім’я Кася, яка має досвід догляду за кроликами, зокрема тими, що мають інвалідність.

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