Майже два роки не служила, але отримувала виплати — на Закарпатті викрили військову та її командира

Щонайменше протягом двох років 31-річна солдатка фактично перебувала вдома, не виконуючи службових обов’язків, але безпідставно отримувала грошове забезпечення та додаткову винагороду на загальну суму понад 1,5 млн грн.

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Колишньому командиру батальйону однієї з військових частин Закарпатської області повідомили про підозру у сприянні ухиленню підлеглої військовослужбовиці від проходження служби. Через його дії жінка майже два роки не виконувала службові обов’язки, однак продовжувала отримувати грошове забезпечення та додаткові виплати.

За даними Офіса Генерального прокурора, командир знав, що 31-річна солдатка фактично відсутня за місцем тимчасової дислокації підрозділу. Попри це, він дозволив їй не прибувати до місця служби та створив умови для тривалого перебування поза військовою частиною.

Як встановили правоохоронці, протягом щонайменше двох років військовослужбовиця перебувала вдома та не виконувала службових завдань. Водночас їй безпідставно нарахували понад 1,5 млн грн грошового забезпечення та додаткової винагороди.

Щоб приховати порушення, жінка періодично приїжджала до військової частини, створюючи видимість проходження служби. Екскомандир, знаючи про ситуацію, не повідомляв про це вищому командуванню та стверджував, що військова нібито виконує завдання за його дорученням.

Порушення виявили під час розслідування іншого кримінального провадження щодо колишнього командира. У лютому 2025 року до суду вже передали обвинувальний акт стосовно нього за фактом вимагання неправомірної вигоди від військовослужбовців за уникнення направлення до району бойових дій.

Екскомандиру повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України. Військовослужбовиці інкримінують ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», чоловік, який мав статус внутрішньо переміщеної особи, протягом пів року отримував державну допомогу на дитину. Кошти виплачувалися одночасно двом батькам, хоча дитина фактично проживала з матір’ю, а батько не повідомив орган соціального захисту про ці обставини.

У результаті держава переплатила 18 тисяч гривень. Повернути гроші добровільно отримувач не став, тож справу розглядав суд.