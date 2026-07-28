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По 1 млн грн за авто: на кордоні викрили схему незаконного ввезення китайських електрокарів

20:56, 28 липня 2026 75
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Митники викрили спробу «сірого» імпорту електромобілів.
По 1 млн грн за авто: на кордоні викрили схему незаконного ввезення китайських електрокарів
Фото: Державна митна служба
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Співробітники Чернівецької митниці викрили спробу незаконного ввезення в Україну китайських електрокарів із використанням документів, що містили неправдиві відомості для заниження митної вартості. Про це повідомила Державна митна служба України.

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Автовоз під керуванням громадянина Грузії перевозив чотири автомобілі BYD Leopard 3 з Грузії в Україну. У пункті пропуску «Порубне-Сірет» до митного оформлення він подав документи, які містили неправдиві відомості щодо отримувача товарів, їх вартості, маркування та умов поставки, необхідних для визначення митної вартості.

«Проте під час огляду кабіни водія митники виявили приховані оригінали документів, де була зазначена реальна ринкова ціна машин — близько 1 млн грн за кожну», — заявили у митниці.

За виявленим фактом Чернівецькою митницею були складені протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. А повідомлення про протиправне діяння, що містило ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-4 ККУ, направлено до ТУ БЕБ у Чернівецькій області.

Наразі детективи Бюро завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно представника іноземної компанії, який організував схему незаконного ввезення електромобілів в Україну.

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митниця авто

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