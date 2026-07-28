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Субсидія чи пільга: у чому різниця та хто може отримати допомогу

21:44, 28 липня 2026 126
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Якщо людина одночасно має право і на житлову субсидію, і на пільгу на оплату комунальних послуг, одночасно отримувати обидва види державної підтримки не можна.
Субсидія чи пільга: у чому різниця та хто може отримати допомогу
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Багато українців плутають житлову субсидію та пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, однак це два різні види державної підтримки. Відмінність полягає у підставах для їх призначення та категоріях отримувачів. 

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Як повідомили у Пенсійному фонді України, житлова субсидія — це допомога держави для домогосподарств, які через недостатній рівень доходів не можуть самостійно оплачувати повну вартість комунальних послуг.

Під час призначення субсидії враховують:

  • доходи членів домогосподарства;
  • склад сім’ї;
  • майновий стан;
  • інші обставини, які можуть впливати на право отримання допомоги.

Розмір субсидії залежить від фінансового становища родини. Чим нижчі доходи домогосподарства, тим більшу частину витрат на комунальні послуги може компенсувати держава.

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг передбачена для окремих категорій громадян, визначених законодавством.

Її призначають не через низькі доходи, а через належність людини до певної категорії.

Право на пільги можуть мати, зокрема:

  • ветерани війни;
  • члени сімей загиблих або померлих захисників і захисниць України;
  • громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • багатодітні сім’ї;
  • діти війни;
  • інші категорії, визначені законодавством.

У деяких випадках під час призначення пільги можуть враховувати доходи сім’ї, а в інших — допомога надається без такого врахування.

Якщо людина має право і на житлову субсидію, і на пільгу, одночасно скористатися обома видами підтримки вона не може.

У такому випадку держава надає лише один вид допомоги. Людина може обрати той варіант, який є для неї більш вигідним.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», дохід від земельного паю враховується під час призначення житлової субсидії, якщо власник отримував із нього прибуток у відповідному періоді. Розмір допомоги на оплату житлово-комунальних послуг визначають з урахуванням суми такого доходу.

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пільги ПФУ субсидія

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