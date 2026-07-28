Пенсія за гроші: чи варто купувати стаж та скільки це коштує у 2026 році

Не вистачає кількох місяців або років страхового стажу до пенсії, проте закон дозволяє законно докупити страховий стаж: хто має таке право, скільки це коштує та який спосіб обрати.

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Право на пенсію в солідарній системі України не є автоматичним — воно жорстко детерміноване тривалістю набутого страхового стажу. Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж — це не просто період роботи, а термін, за який щомісяця сплачено страхові внески. До страхового стажу зараховуються лише ті місяці, за які сплачено ЄСВ не менше мінімального страхового внеску. Мінімальний страховий внесок, своєю чергою — це сума ЄСВ, яка розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати та підлягає щомісячній сплаті.

З 2018 року в Україні діє поетапне підвищення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років. Якщо у 2018 році для призначення пенсії було достатньо 25 років страхового стажу, то щороку ця вимога збільшується на один рік. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, у 2027 році — 34 роки, а починаючи з 2028 року — 35 років.

Для громадян, яким не вистачає необхідних місяців або років стажу, законодавство передбачає механізм добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, який у побуті часто називають «докупівлею стажу».

Насправді йдеться не про купівлю пенсії, а про укладення договору з державою та сплату єдиного соціального внеску за визначений період. Така процедура має чіткі законодавчі вимоги, різні види договорів, власний порядок розрахунку внесків і потребує взаємодії одразу з двома державними органами — Пенсійним фондом України та Державною податковою службою.

Чому виникає потреба «купувати» стаж

Потреба у добровільній сплаті страхових внесків виникла через пенсійну реформу, яка з 2018 року поступово підвищує вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років. Щороку необхідний мінімальний стаж збільшується на один рік.

Для тих, хто не виконує вимоги щодо стажу, закон передбачає пізніший вихід на пенсію. Так, у 2026 році особи зі страховим стажем від 23 до 33 років зможуть вийти на пенсію лише після досягнення 63 років, а за наявності від 15 до 23 років стажу — лише 65 років.

Саме тому механізм добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування для багатьох стає способом не чекати додаткові три або п’ять років до призначення пенсії. Сплативши внески за відсутній період страхового стажу, людина може виконати вимоги закону та отримати право на пенсію одразу після досягнення 60-річного віку.

Два формати добровільної участі

Закон передбачає два різні механізми докупання стажу, які адмініструються різними органами.

Спрощений механізм через Пенсійний фонд України. Цей варіант орієнтований на майбутнє або на поточну підтримку стажу.

Особливість цього механізму полягає в тому, що людина самостійно визначає суму та періодичність сплати внесків. Водночас закон встановлює важливе обмеження: сплачені кошти зараховуються лише за той місяць, у якому вони фактично надійшли на рахунок. Тому докупити страховий стаж за попередні роки через Пенсійний фонд неможливо.

Такий варіант насамперед підходить громадянам, які тимчасово не працюють офіційно, працюють за кордоном, є самозайнятими або бажають добровільно сплачувати додаткові внески, щоб забезпечити необхідний страховий стаж і підвищити розмір майбутньої пенсії.

Через Державну податкову службу можна докупити стаж за минулі роки. Такий механізм добровільної участі дозволяє компенсувати відсутній страховий стаж за минулі періоди, якщо людина певний час не була офіційно працевлаштована або не сплачувала ЄСВ.

Для цього необхідно укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування з податковим органом. Після цього особа може одноразово сплатити єдиний соціальний внесок за попередні періоди, починаючи з 1 січня 2004 року, коли в неї був відсутній страховий стаж.

Такий механізм насамперед актуальний для громадян, яким бракує кількох місяців або років страхового стажу для призначення пенсії у 60 років і які не хочуть чекати до 63 чи 65 років. На відміну від добровільних внесків через портал Пенсійного фонду, цей спосіб дає можливість закрити вже наявні прогалини у страховому стажі, а не накопичувати його лише на майбутнє.

Ціна страхового стажу: у скільки обійдеться додатковий рік до пенсії

Ціна стажу напряму прив’язана до мінімального страхового внеску, який становить 22% від мінімальної заробітної плати на відповідний місяць.

Якщо особа сплачує внески за поточний період через Пенсійний фонд України, достатньо щомісяця перераховувати не менше мінімального страхового внеску. Мінімальний страховий внесок розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати, встановленої на відповідний місяць. Саме за умови сплати не менше цієї суми до страхового стажу буде зараховано повний календарний місяць.

Інша ситуація — коли потрібно докупити стаж за минулі роки, то закон передбачає значно дорожчу формулу розрахунку. За кожен місяць минулого періоду необхідно сплатити подвійну суму мінімального єдиного соціального внеску, що діє на дату укладення договору.

У 2026 році це 3 804,68 грн за кожен місяць. Наприклад, якщо особі бракує двох років страхового стажу, тобто 24 місяці, одноразовий платіж становитиме 91 312,32 грн, а за три роки— 136 968,48 грн.

Тому перед укладенням договору доцільно прорахувати економічну доцільність такого кроку, інколи дешевше докупити кілька місяців стажу, ніж чекати виходу на пенсію ще три або п’ять років.

Хто не зможе докупити страховий стаж

Не кожен може просто прийти і купити стаж. Існують деякі законодавчі бар’єри, які необхідно враховувати перед укладенням договору.

Добровільна участь можлива лише після досягнення 16-річного віку. Саме з цього віку особа може укласти договір про добровільну сплату єдиного внеску.

Крім того, пенсіонери не можуть скористатися цим механізмом. Якщо пенсію вже призначено, укласти договір про добровільну участь для докупівлі страхового стажу закон не дозволяє.

Також не можна докупити періоди, коли особа вже була застрахованою. Тобто, якщо людина офіційно працювала, але роботодавець не сплачував єдиний внесок, такі періоди не компенсуються шляхом добровільної сплати. У подібних випадках необхідно вимагати зарахування стажу через роботодавця або захищати свої права в суді.

Докупити можна лише періоди починаючи з 1 січня 2004 року. Саме з цієї дати в Україні запроваджено систему страхового стажу та персоніфікованого обліку сплати єдиного внеску.

Якщо особа передумала або договір було припинено через порушення його умов, зокрема несвоєчасну сплату внесків, уже перераховані кошти поверненню не підлягають.

Проблема неповного місяця

Окрема категорія — особи, які працювали на неповну ставку або звільнялися посеред місяця. Якщо внесок за такий місяць був меншим за мінімальний, стаж рахується у днях, а не у місяцях.

Такі особи можуть зробити доплату до мінімального внеску за неповні місяці роботи в минулому. Це значно вигідніше, ніж докуповувати місяць як повністю відсутній період за договором про одноразову добровільну участь, адже особа сплачує лише різницю між фактично сплаченим та мінімальним страховим внеском, а не подвійну суму мінімального внеску.

Перед підписанням договору варто отримати довідку форма ОК-5 через портал ПФУ. Вона покаже реальну картину стажу і дозволить точно визначити, скільки місяців не вистачає. Страховий стаж використовується виключно для призначення пенсійних виплат та інших видів соціального захисту.

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