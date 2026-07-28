В Україні працює лише кожен шостий: чому 3 млн людей з інвалідністю залишаються поза ринком праці

В Україні із близько 3 мільйонів людей з інвалідністю працевлаштовані лише 420 тисяч.

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В Україні проживає близько 3 мільйонів людей з інвалідністю, однак офіційно працевлаштовані лише 420 тисяч осіб. Таким чином, рівень зайнятості становить трохи більше ніж 16%. Для порівняння, у країнах Європейського Союзу цей показник перевищує 50%.

За інформацією Управління інспекційної діяльності у Житомирській області, така ситуація потребує комплексних змін як у законодавстві, так і у ставленні суспільства та роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю.

Які зміни запровадив новий закон

З 1 січня 2026 року набув чинності Закон України №4219-IX, який передбачає низку нововведень.

Зокрема, документ поширює 4-відсоткову квоту на працевлаштування людей з інвалідністю на всі сфери, включно з державними органами.

Також закон змінює підхід до оцінки можливостей праці. Замість акценту на обмеженнях визначатимуться лише ті види робіт, які можуть становити загрозу для здоров’я або безпеки людини.

Крім того, впроваджується соціальний супровід людей з інвалідністю на робочому місці. Держава фінансуватиме заходи з адаптації робочого середовища та колективу.

Роботодавцям запропонували новий механізм виконання квоти

Однією з ключових змін стало скасування адміністративних штрафів за невиконання нормативу працевлаштування.

Натомість роботодавці зможуть обрати один із двох варіантів: працевлаштовувати людей з інвалідністю або сплачувати зменшений цільовий внесок до спеціального фонду.

Кошти цього фонду спрямовуватимуться на фінансування програм підтримки працевлаштування людей з інвалідністю.

Які ще норми передбачає закон

За даними Інспекції праці, нове законодавство також містить низку додаткових механізмів підтримки.

Зокрема, передбачено пільговий розрахунок квоти: один працівник з інвалідністю I групи зараховуватиметься як двоє.

Також роботодавці можуть отримувати компенсацію у разі зниженої продуктивності працівника, а державна підтримка буде розширена для підприємств, які створюють робочі місця для людей з інвалідністю.

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