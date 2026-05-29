Робочі місця для людей з інвалідністю – уряд запровадив нові правила контролю і пільг

Два нові порядки змінюють систему перевірок роботодавців і визначають, хто реально матиме право на державну підтримку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив два порядки, необхідні для впровадження оновленого законодавства щодо права людей з інвалідністю на працю. Документи регулюють контроль за виконанням роботодавцями нормативу робочих місць, а також процедуру оцінювання підприємств, які можуть претендувати на державні пільги.

Рішення ухвалені на виконання Закону України №4219-IX, який оновлює підходи до працевлаштування людей з інвалідністю та визначає практичні механізми реалізації цих норм.

За словами представника уряду, безбар’єрність на ринку праці означає не лише формальне право на роботу, а й реальну можливість працевлаштування, належні умови праці та професійну реалізацію. Для цього, за його словами, необхідні зрозумілі правила для роботодавців і прозорі механізми їх виконання.

Перший затверджений порядок визначає механізм контролю за дотриманням нормативу робочих місць для працевлаштування людей з інвалідністю. Він має забезпечити єдине застосування вимог законодавства, підвищити ефективність державного контролю та усунути правову невизначеність. Для роботодавців це означає чіткі критерії оцінки виконання вимог і зрозумілу процедуру перевірок.

Окремо передбачено перехідний період: заходи державного нагляду щодо виконання нормативу робочих місць здійснюватимуться лише за період, починаючи з 1 липня 2026 року. Це має дати бізнесу час для адаптації до нових правил.

Другий порядок стосується роботодавців, які створюють робочі місця для людей з інвалідністю та можуть претендувати на податкові й інші пільги. Документ визначає процедуру оцінки відповідності критеріям та порядок надання відповідного висновку.

Йдеться, зокрема, про підприємства трудової інтеграції людей з інвалідністю та підприємства захищеного працевлаштування, які здійснюють некомерційну господарську діяльність. За результатами оцінювання роботодавець отримуватиме висновок про відповідність встановленим критеріям, що впливає на набуття або втрату права на пільги.

Уряд підкреслює, що мета нових правил — зробити систему підтримки більш адресною. Пільги повинні отримувати роботодавці, які фактично створюють робочі місця для людей з інвалідністю, забезпечують належні умови праці та дотримуються вимог законодавства, а не лише формально декларують такі наміри.

Очікується, що ухвалені порядки сприятимуть підвищенню рівня зайнятості людей з інвалідністю, збільшенню кількості відповідних робочих місць, більш прозорому застосуванню пільг, спрощенню правил для роботодавців та посиленню державного контролю у цій сфері, а також розвитку інклюзивного ринку праці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.