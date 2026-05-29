  1. У світі

Китай готує нові судові правила для штучного інтелекту та прав на дані

21:42, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У найближчі п’ять років китайські суди вдосконалюватимуть правила розгляду справ, пов’язаних зі штучним інтелектом, правами на дані та цифровою економікою.
Китай готує нові судові правила для штучного інтелекту та прав на дані
Фото: licdn.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китайські суди вдосконалюватимуть судові правила, що регулюють питання, пов’язані зі штучним інтелектом (ШІ) та правами власності на дані, протягом наступних п’яти років. Про це заявив високопоставлений суддя найвищого судового органу країни, пише Xinhua.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Лю Гуйсян, член судового комітету Верховного народного суду Китаю, повідомив, що китайські суди посилять дослідження та розробку нових судових рекомендацій для нових галузей у період 15-го п’ятирічного плану (2026–2030 роки).

За його словами, відповідні правила будуть зосереджені на нових формах бізнесу в цифровій економіці та спрямовані на вдосконалення стандартів судового розгляду у сферах прав на дані, операцій із даними та контенту, створеного штучним інтелектом.

Цей крок покликаний сприяти глибшій інтеграції цифрових технологій із реальною економікою, а також допомогти вдосконалити базові механізми використання даних як виробничого ресурсу, зазначив Лю Гуйсян.

Такі плани реалізуються на тлі активізації зусиль Китаю щодо зміцнення правової бази для розвитку цифрової економіки.

П’ятирічний план країни передбачає завдання з розвитку ініціативи «Цифровий Китай», включаючи забезпечення ефективного доступу до обчислювальних потужностей, алгоритмів і даних, а також формування здорової та належним чином регульованої екосистеми розвитку.

Заступник генерального секретаря Комісії з політичних і правових питань Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Тен Цзіго заявив, що Китай активізує законотворчу діяльність у ключових, новітніх та міжнародних сферах, а також удосконалить механізм оперативного реагування через законодавство на питання, що викликають суспільне занепокоєння та мають практичну необхідність.

Заступник міністра юстиції У Цзен повідомив, що відомство працюватиме над розробкою нормативних актів щодо створення єдиного національного ринку та використовуватиме правові й регуляторні інструменти для усунення вузьких місць і бар’єрів, які стримують його розвиток.

Він також додав, що буде прискорено комплексну законотворчу роботу для підтримки здорового розвитку штучного інтелекту, а також підготовку законодавства, пов’язаного з розвитком низьковисотної економіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Китай штучний інтелект ШІ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Батьків не можуть автоматично карати за поведінку дітей: чому справи про неналежне виховання розвалюються у суді

Дитячі конфлікти не дорівнюють «поганому вихованню» — як суди оцінюють відповідальність батьків.

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву відсторонили від здійснення правосуддя через підозру в отриманні хабара

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Українці зможуть захищати цивільні права через претензійний порядок без звернення до суду

Новий законопроєкт пропонує закріпити у Цивільному кодексі України порядок досудового врегулювання спорів шляхом направлення письмової претензії.

Суддю Великої Палати Верховного Суду Ігоря Желєзного відсторонено від здійснення правосуддя: рішення ВРП

У зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду Ігоря Желєзного.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]