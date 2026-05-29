Китай готує нові судові правила для штучного інтелекту та прав на дані

У найближчі п’ять років китайські суди вдосконалюватимуть правила розгляду справ, пов’язаних зі штучним інтелектом, правами на дані та цифровою економікою.

Китайські суди вдосконалюватимуть судові правила, що регулюють питання, пов’язані зі штучним інтелектом (ШІ) та правами власності на дані, протягом наступних п’яти років. Про це заявив високопоставлений суддя найвищого судового органу країни, пише Xinhua.

Лю Гуйсян, член судового комітету Верховного народного суду Китаю, повідомив, що китайські суди посилять дослідження та розробку нових судових рекомендацій для нових галузей у період 15-го п’ятирічного плану (2026–2030 роки).

За його словами, відповідні правила будуть зосереджені на нових формах бізнесу в цифровій економіці та спрямовані на вдосконалення стандартів судового розгляду у сферах прав на дані, операцій із даними та контенту, створеного штучним інтелектом.

Цей крок покликаний сприяти глибшій інтеграції цифрових технологій із реальною економікою, а також допомогти вдосконалити базові механізми використання даних як виробничого ресурсу, зазначив Лю Гуйсян.

Такі плани реалізуються на тлі активізації зусиль Китаю щодо зміцнення правової бази для розвитку цифрової економіки.

П’ятирічний план країни передбачає завдання з розвитку ініціативи «Цифровий Китай», включаючи забезпечення ефективного доступу до обчислювальних потужностей, алгоритмів і даних, а також формування здорової та належним чином регульованої екосистеми розвитку.

Заступник генерального секретаря Комісії з політичних і правових питань Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Тен Цзіго заявив, що Китай активізує законотворчу діяльність у ключових, новітніх та міжнародних сферах, а також удосконалить механізм оперативного реагування через законодавство на питання, що викликають суспільне занепокоєння та мають практичну необхідність.

Заступник міністра юстиції У Цзен повідомив, що відомство працюватиме над розробкою нормативних актів щодо створення єдиного національного ринку та використовуватиме правові й регуляторні інструменти для усунення вузьких місць і бар’єрів, які стримують його розвиток.

Він також додав, що буде прискорено комплексну законотворчу роботу для підтримки здорового розвитку штучного інтелекту, а також підготовку законодавства, пов’язаного з розвитком низьковисотної економіки.

