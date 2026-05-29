Китай готовит новые судебные правила для искусственного интеллекта и прав на данные

В ближайшие пять лет китайские суды будут совершенствовать правила рассмотрения дел, связанных с искусственным интеллектом, правами на данные и цифровой экономикой.

Фото: licdn.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Китайские суды будут совершенствовать судебные правила, регулирующие вопросы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ) и правами собственности на данные, в течение следующих пяти лет. Об этом заявил высокопоставленный судья высшего судебного органа страны, пишет Xinhua.

Лю Гуйсян, член судебного комитета Верховного народного суда Китая, сообщил, что китайские суды усилят исследования и разработку новых судебных рекомендаций для новых отраслей в период 15-го пятилетнего плана (2026–2030 годы).

По его словам, соответствующие правила будут сосредоточены на новых формах бизнеса в цифровой экономике и направлены на совершенствование стандартов судебного рассмотрения в сферах прав на данные, операций с данными и контента, созданного искусственным интеллектом.

Этот шаг призван способствовать более глубокой интеграции цифровых технологий с реальной экономикой, а также помочь усовершенствовать базовые механизмы использования данных как производственного ресурса, отметил Лю Гуйсян.

Такие планы реализуются на фоне активизации усилий Китая по укреплению правовой базы для развития цифровой экономики.

Пятилетний план страны предусматривает задачи по развитию инициативы «Цифровой Китай», включая обеспечение эффективного доступа к вычислительным мощностям, алгоритмам и данным, а также формирование здоровой и надлежащим образом регулируемой экосистемы развития.

Заместитель генерального секретаря Комиссии по политическим и правовым вопросам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Тэн Цзиго заявил, что Китай активизирует законотворческую деятельность в ключевых, новейших и международных сферах, а также усовершенствует механизм оперативного реагирования через законодательство на вопросы, вызывающие общественную обеспокоенность и имеющие практическую необходимость.

Заместитель министра юстиции У Цзэн сообщил, что ведомство будет работать над разработкой нормативных актов по созданию единого национального рынка и использовать правовые и регуляторные инструменты для устранения узких мест и барьеров, сдерживающих его развитие.

Он также добавил, что будет ускорена комплексная законотворческая работа для поддержки здорового развития искусственного интеллекта, а также подготовка законодательства, связанного с развитием низковысотной экономики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.