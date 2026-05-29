  1. В мире

Китай готовит новые судебные правила для искусственного интеллекта и прав на данные

21:42, 29 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ближайшие пять лет китайские суды будут совершенствовать правила рассмотрения дел, связанных с искусственным интеллектом, правами на данные и цифровой экономикой.
Китай готовит новые судебные правила для искусственного интеллекта и прав на данные
Фото: licdn.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Китайские суды будут совершенствовать судебные правила, регулирующие вопросы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ) и правами собственности на данные, в течение следующих пяти лет. Об этом заявил высокопоставленный судья высшего судебного органа страны, пишет Xinhua.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Лю Гуйсян, член судебного комитета Верховного народного суда Китая, сообщил, что китайские суды усилят исследования и разработку новых судебных рекомендаций для новых отраслей в период 15-го пятилетнего плана (2026–2030 годы).

По его словам, соответствующие правила будут сосредоточены на новых формах бизнеса в цифровой экономике и направлены на совершенствование стандартов судебного рассмотрения в сферах прав на данные, операций с данными и контента, созданного искусственным интеллектом.

Этот шаг призван способствовать более глубокой интеграции цифровых технологий с реальной экономикой, а также помочь усовершенствовать базовые механизмы использования данных как производственного ресурса, отметил Лю Гуйсян.

Такие планы реализуются на фоне активизации усилий Китая по укреплению правовой базы для развития цифровой экономики.

Пятилетний план страны предусматривает задачи по развитию инициативы «Цифровой Китай», включая обеспечение эффективного доступа к вычислительным мощностям, алгоритмам и данным, а также формирование здоровой и надлежащим образом регулируемой экосистемы развития.

Заместитель генерального секретаря Комиссии по политическим и правовым вопросам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Тэн Цзиго заявил, что Китай активизирует законотворческую деятельность в ключевых, новейших и международных сферах, а также усовершенствует механизм оперативного реагирования через законодательство на вопросы, вызывающие общественную обеспокоенность и имеющие практическую необходимость.

Заместитель министра юстиции У Цзэн сообщил, что ведомство будет работать над разработкой нормативных актов по созданию единого национального рынка и использовать правовые и регуляторные инструменты для устранения узких мест и барьеров, сдерживающих его развитие.

Он также добавил, что будет ускорена комплексная законотворческая работа для поддержки здорового развития искусственного интеллекта, а также подготовка законодательства, связанного с развитием низковысотной экономики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Китай искусственный интеллект ИИ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Родителей нельзя автоматически наказывать за поведение детей: почему дела о ненадлежащем воспитании разваливаются в суде

Детские конфликты не равны «плохому воспитанию» — как суды оценивают ответственность родителей.

Право без гарантий: почему идея о 20-минутном релаксе на работе может не заработать в Украине в реальных условиях

Законопроект о коротких психологических перерывах вызывает дискуссии из-за зависимости их предоставления от решения работодателя и отсутствия четких гарантий.

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву отстранили от осуществления правосудия в связи с подозрением в получении взятки

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву временно отстранили от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Украинцы смогут защищать гражданские права через претензионный порядок без обращения в суд

Новый законопроект предлагает закрепить в Гражданском кодексе Украины порядок досудебного урегулирования споров путём направления письменной претензии.

Судью Большой Палаты Верховного Суда Игоря Железного отстранили от осуществления правосудия: решение ВСП

В связи с привлечением к уголовной ответственности Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда Игоря Железного.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]