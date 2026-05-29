ПСЖ — Арсенал: где смотреть финал Лиги чемпионов

В Будапеште ПСЖ и Арсенал определят лучшую команду Европы.

В субботу, 30 мая, французский «Пари Сен-Жермен» встретится с английским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.

Игра состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в венгерском Будапеште.

Главный арбитр из Германии Даниэль Зиберт даст стартовый свисток в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире для украинских болельщиков решающий поединок будет доступен на канале «Футбол 1» медиасервиса Megogo.

ПСЖ и «Арсенал» уже не раз соревновались между собой. В рамках официальных турниров УЕФА команды провели 7 матчей: оба клуба одержали по 2 победы, а еще 3 поединка завершились ничейным результатом.

