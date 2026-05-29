ВККС сообщила о наличии вакантной должности

Объявлен набор на вакантные должности в секретариате Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщает о наличии вакантной должности ведущего специалиста отдела сопровождения программного обеспечения управления информационных технологий секретариата Комиссии. Об этом сообщила ВККС.

Назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (срочно, до назначения на должность победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

«Лицам, которые желают принять участие в отборе на вакантные должности и соответствуют установленным требованиям, необходимо до 12 июня 2026 года направить на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected]) резюме (пример формы). В теме письма необходимо указать фамилию и название вакансии, на которую претендует кандидат.

По результатам обработки резюме мы отберем те, которые соответствуют нашему запросу, и пригласим отобранных кандидатов на собеседование», — говорится в заявлении.

