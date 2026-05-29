Укрзализныця запускает дополнительные рейсы на лето: какие поезда будут курсировать каждый день

Укрзализныця объявила об изменениях в летнем графике движения: семь популярных поездов переведут на ежедневное курсирование, а также возобновят маршрут Сумы - Рахов.

Из-за роста спроса на летние путешествия Укрзализныця расширяет график движения: ряд поездов будет курсировать каждый день, а в отдельных направлениях появятся дополнительные рейсы.

Как сообщили в УЗ, в ближайшее время на ежедневное курсирование переведут сразу семь пар поездов:

№4/3 Ужгород - Днепр;

№86/85 Львов - Запорожье;

№128/127 Львов - Кривой Рог, Запорожье;

№78/77 Ковель - Одесса;

№88/87 Ковель - Днепр;

№7/8 Харьков - Одесса;

№121/122 Николаев - Киев.

Кроме того, возобновляется курсировка поезда №143/144 Сумы - Рахов. Маршрут снова обеспечит прямое сообщение Сумщины с западными регионами Украины. Поезд соединит Сумы, Белополье и Конотоп с Винницей, Хмельницким, Тернополем, Львовом, Ивано-Франковском, Яремчей и Ворохтой.

Также для удовлетворения повышенного спроса на перевозку между Киевом и Буковиной назначен дополнительный поезд №227/228 Киев-Черновцы. Он будет курсировать через день с остановками в Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове, Ивано-Франковске и Коломне.

В составе поезда предусмотрены вагоны плацкартного типа, купе и СВ.

Продажа билетов на новые и дополнительные рейсы будет открываться в соответствии с датами их курсирования. В зависимости от направления билеты будут поступать в продажу за 5–20 суток до отправки поезда.

