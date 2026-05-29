Долг по алиментам: какой документ поможет взыскать пеню и применить санкции к должнику

Расчет задолженности, составленный государственным исполнителем, является основанием для взыскания пени, штрафов и применения других ограничений к должнику

Алименты часто являются одним из основных источников обеспечения потребностей ребенка — от питания и лечения до обучения и развития. Поэтому своевременная и полная уплата таких средств имеет особое значение. В то же время на практике нередко возникают ситуации, когда алименты выплачиваются с задержкой, не в полном объеме или не выплачиваются вообще. В таких случаях важным документом становится официальный расчет задолженности по алиментам.

Расчет задолженности по алиментам — это официальный документ, который составляет государственный исполнитель в рамках исполнительного производства. В соответствии со статьей 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве», в нем указываются ежемесячные начисления алиментов, фактически уплаченные суммы и общий размер задолженности по состоянию на определенную дату.

Именно этот документ подтверждает наличие долга и может служить основанием для применения предусмотренных законом мер воздействия к должнику.

Кто может выдать расчет задолженности по алиментам

Право выдавать расчет имеет исключительно государственный исполнитель, у которого на исполнении находится исполнительный документ о взыскании алиментов. Информацию о соответствующем исполнительном производстве можно проверить через Автоматизированную систему исполнительного производства и Единый реестр должников.

Как получить расчет задолженности по уплате алиментов

Для получения расчета необходимо подать заявление государственному исполнителю. В заявлении следует указать фамилию, имя и отчество заявителя, адрес проживания и контактные данные, номер исполнительного производства, реквизиты исполнительного документа, сведения о сторонах исполнительного производства, период, за который необходимо осуществить расчет, желаемый способ получения документа, а также дату и подпись.

Подать заявление можно лично в орган государственной исполнительной службы, почтовым отправлением или в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи.

Для чего нужен расчет задолженности по алиментам

Для получателя алиментов расчет задолженности позволяет официально подтвердить размер долга, обратиться в суд с требованием о взыскании пени (неустойки), инициировать применение штрафов и других ограничений к должнику, а также использовать документ для получения государственной помощи в случаях, предусмотренных законодательством.

Для плательщика алиментов такой расчет также имеет практическое значение, поскольку дает возможность контролировать правильность начислений, проверять зачисление осуществленных платежей, своевременно урегулировать вопросы относительно имеющейся задолженности и защищать свои права в случае возникновения споров.

В Минюсте подчеркивают, что официальный расчет задолженности по алиментам является важным инструментом контроля за исполнением алиментных обязательств, который способствует защите прав ребенка и надлежащему исполнению судебных решений.

