Правительство приступило к реформе Госслужбы по вопросам труда — служба получит новые полномочия и утратит часть функций

Ведомство планируется реорганизовать с акцентом на контроль за безопасностью труда, трудовые права и содействие трудоустройству людей с инвалидностью.

Правительство начало процесс обновления Государственной службы по вопросам труда. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

В рамках изменений планируется сокращение лишних функций, которые дублировали работу других органов или утратили актуальность.

Вместо этого Гоструда будет больше сосредоточена на вопросах безопасности работников на рабочих местах, соблюдении трудовых прав и обеспечении честных правил на рынке труда.

Отдельно предусмотрено усиление социального направления. Служба получит расширенные полномочия для поддержки трудоустройства людей с инвалидностью, а также работодателей, которые создают доступные рабочие места.

Позиция правительства заключается в том, что Гоструда должна стать более прозрачной и цифровизированной структурой, которой будут доверять как работники, так и работодатели. Основной задачей службы определена защита прав работников и контроль за соблюдением безопасных условий труда.

