Уряд розпочав реформу Держпраці – служба отримає нові повноваження і втратить частину функцій

Відомство планують переформатувати з акцентом на контроль безпеки праці, трудові права та підтримку працевлаштування людей з інвалідністю.

Уряд розпочав процес оновлення Державної служби з питань праці. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

У межах змін планується скорочення зайвих функцій, які дублювали роботу інших органів або втратили актуальність.

Натомість Держпраці буде більше зосереджена на питаннях безпеки працівників на робочих місцях, дотриманні трудових прав та забезпеченні чесних правил на ринку праці.

Окремо передбачено посилення соціального напряму. Служба отримає розширені повноваження для підтримки працевлаштування людей з інвалідністю, а також роботодавців, які створюють доступні робочі місця.

Урядова позиція полягає в тому, що Держпраці має стати більш прозорою та цифровізованою структурою, якій довірятимуть як працівники, так і роботодавці. Основним завданням служби визначено захист прав працівників і контроль за дотриманням безпечних умов праці.

