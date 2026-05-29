Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття депутата і поліцейського у схемі втеч за кордон з прибутком понад $700 тисяч

На Буковині викрили організовану групу, яка налагодила незаконне переправлення чоловіків через державний кордон до Румунії. За даними слідства, до схеми були залучені десятеро осіб, серед яких депутат Ірпінської міської ради та працівник поліції Чернівецької області. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Слідство встановило, що учасники групи організували повний цикл незаконного виїзду за кордон: перевозили «клієнтів» територією України, забезпечували їх тимчасовим проживанням у квартирах і готелях, формували групи та переправляли поза офіційними пунктами пропуску. Для координації використовували GPS-навігацію, радіостанції, тепловізори, безпілотники та інші технічні засоби.

За попередніми даними, щомісяця через кордон незаконно переправляли щонайменше десять осіб. Від грудня минулого року таким способом за межі України виїхали близько 60 чоловіків. Орієнтовний дохід організаторів перевищив 700 тисяч доларів США.

За версією слідства, депутат займався перевезенням чоловіків та використовував свій статус для уникнення зайвої уваги під час перевірок, а поліцейський координував маршрути через блокпости.

У межах розслідування правоохоронці провели 27 обшуків у Чернівецькій області та Києві. Вилучено безпілотники, GPS-трекер, тепловізори, камери відеоспостереження, 58 мобільних телефонів, дев’ять радіостанцій, комп’ютерну техніку, документи, зброю та готівкові кошти на понад 2,5 млн грн у різних валютах.

Усіх десятьох учасників схеми затримано. Їм повідомлено про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи. У разі доведення вини їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

