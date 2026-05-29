Військовий просив звільнення, але отримав відмову: що не влаштувало частину у документах про дітей та що вирішив суд

17:11, 29 травня 2026
Рапорт бійця з повним пакетом доказів відхилили через «відсутність підтвердження проживання дітей».
Миколаївський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу за позовом військовослужбовця до військової частини про визнання відмови у звільненні протиправною.

Обставини справи №400/13181/25

Позивач, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації, звернувся до військової частини з рапортом про звільнення зі служби на підставі підпункту «г» пункту 2 частини четвертої та пункту 3 частини дванадцятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» через сімейні обставини — перебування на його утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років.

До рапорту позивач додав свідоцтва про народження дітей від 5.11.2025, 5.05.2023 та 3.07.2019, свідоцтво про шлюб, рішення суду по розірванню шлюбу, рішення суду про стягнення аліментів, свідоцтво про шлюб, рішення суду про розірвання шлюбу, рішення суду про нарахування аліментів, довідку про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, довідку про наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів, витяг з Єдиного реєстру боржників на ім`я Позивача, про те, що дані Позивача відсутні в Єдиному реєстрі боржників.

Військова частина листом-відмовою від 26 листопада 2025 року № 8524/р відмовила у звільненні, посилаючись на те, що не підтверджено проживання третьої дитини разом з батьком, та вимагала надати рішення суду або органу опіки про визначення місця проживання дітей, або письмовий договір між батьками.

Що вирішив суд

Суд задовольнив позов повністю.

Визнав протиправною відмову військової частини у звільненні позивача з військової служби на підставі підпункту «г» пункту 2 частини четвертої та пункту 3 частини дванадцятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Зобов’язав військову частину повторно розглянути рапорт позивача та прийняти рішення (наказ) про звільнення його з військової служби на підставі зазначених норм через сімейні обставини — перебування на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років.

Суд вказав, що Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» вимагає факту утримання трьох і більше дітей, а не обов’язкового спільного проживання з ними. Вимоги підзаконних актів щодо додаткових документів про місце проживання дітей суперечать нормам закону. Позивач надав достатні докази відсутності заборгованості зі сплати аліментів.

Рішення може бути оскаржене до П’ятого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

