У Києві зауваження сусіду закінчилося різаниною та нападом на поліцію: відео

22:00, 27 травня 2026
У Голосіївському районі Києва конфлікт між сусідами переріс у тілесні ушкодження.

Про це повідомили у патрульній поліції України.

Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 112. Заявник розповів, що зробив зауваження сусіду, після чого той завдав йому ножового поранення – травмував його ножем в кінцівку.

Інспектори піднялися до квартири чоловіка та, відповідно до ст. 46 ЗУ «Про Національну поліцію», привели табельну зброю в бойову готовність, оскільки чоловік мав з собою ніж.

Як розповіли у поліції, коли чоловік відчинив двері, то тримав в руках ніж. Крім того, він поводився агресивно й кинувся на патрульних.

Для відбиття нападу поліцейські застосували спецзасоби, зокрема гумовий кийок, після чого вибили ніж із його рук.

Чоловіка затримали із застосуванням кайданок та фізичної сили, а на місце викликали на слідчо-оперативну групу й медиків.

Потерпілого госпіталізовано, ніж вилучено для проведення експертизи. Обставини інциденту встановлюють слідчі.

