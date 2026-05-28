Єврокомісія 16 червня може відкрити перший кластер переговорів про вступ України ЄС

Пропозицію щодо старту першого етапу переговорів для України та Молдови мають представити на зустрічі міністрів ЄС у Брюсселі.

Європейська комісія 16 червня планує представити пропозицію щодо відкриття першого «кластера» переговорних розділів у межах процесу вступу України та Молдови до Європейського Союзу. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на високопосадовця ЄС.

За інформацією видання, Єврокомісія представить відповідну пропозицію під час зустрічі міністрів європейських справ у Брюсселі в межах Ради загальних справ ЄС.

Такий графік дозволить лідерам країн Європейського Союзу схвалити це рішення вже через два дні — на засіданні Європейської Ради.

Як зазначає Euractiv, просування України на шляху до вступу в ЄС раніше гальмувалося переважно через позицію Угорщини. Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан протягом тривалого часу блокував кроки щодо наближення України до членства в Євросоюзі. Водночас після парламентських виборів у березні уряд в Угорщині змінився. Новий прем’єр-міністр Петер Мад'яр, хоча й не підтримує вступ України до ЄС, демонструє більш стриманий підхід.

Очікується, що під час візиту до Брюсселя він порушить питання розблокування європейських фондів, заморожених через порушення законодавства ЄС за часів уряду Орбана.

Водночас остаточні умови майбутнього членства України та Молдови в ЄС наразі ще не визначені.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що Україна могла б отримати формат «асоційованого членства» без повного права голосу в ЄС. Однак у Києві цю ідею відхилили.

Також міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде відкинув припущення щодо можливого вступу України до Європейської економічної зони як проміжного етапу перед повноправним членством у Євросоюзі.

Переговори про вступ до ЄС поділені на шість тематичних «кластерів», які об’єднують окремі розділи законодавства Євросоюзу. Для відкриття кожного з них необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС.

Перший кластер стосується основних демократичних, економічних та інституційних принципів Європейського Союзу. Саме його відкривають першим і закривають останнім.

За даними Euractiv, відкриття інших кластерів для України та Молдови очікується вже у липні.

