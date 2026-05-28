Висновок експерта без належних відомостей про особу, яка його склала, не може бути допустимим доказом – ВС

07:00, 28 травня 2026
Верховний Суд пояснив важливе правило: експертний висновок у кримінальній справі має доказову силу лише тоді, коли він містить всі обов’язкові пункти, передбачені статтею 102 КПК.
Верховний Суд вказав, що висновок експерта, що не містить належних відомостей про особу, яка його склала, її кваліфікацію як судового експерта, даних, що підтверджують повноваження на проведення відповідного дослідження, та відомостей про попередження цієї особи про кримінальну відповідальність, не відповідає вимогам ст. 102 КПК і не може бути покладений в обґрунтування обставин, що доводять винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Висновок зроблено у справі, де суди першої та апеляційної інстанцій визнали особу винуватою за ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка).

У касаційній скарзі сторона захисту вказувала, що апеляційний суд не дослідив документи приватного підприємства, які мали значення для встановлення обставин справи, попри відповідне клопотання.

Рішення Верховного Суду

Колегія суддів ККС скасовала ухвалу апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Верховний Суд вказав, що в ч. 1 ст. 102 КПК передбачено, що у висновку експерта повинно бути зазначено:

  • коли, де, ким (ім’я, освіта, спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта) та на якій підставі була проведена експертиза;
  • місце і час проведення експертизи;
  • хто був присутній при проведенні експертизи;
  • перелік питань, що були поставлені експертові;
  • опис отриманих експертом матеріалів та які матеріали були використані експертом;
  • докладний опис проведених досліджень, у тому числі методи, застосовані у дослідженні, отримані результати та їх експертна оцінка;
  • обґрунтовані відповіді на кожне поставлене питання.

Таким чином, із наведеного вбачається, що належність особи до кола судових експертів та її повноваження на проведення експертизи за необхідності (у разі сумніву) мають бути підтверджені відповідними відомостями, які дають можливість перевірити її компетентність і законність складання висновку.

Так, наявний у провадженні висновок щодо вартості викраденого майна хоча й найменується висновком експерта, однак не містить належних відомостей про особу, яка його склала, її кваліфікацію як судового експерта, а також даних, що підтверджують наявність у неї повноважень на проведення відповідного дослідження. Водночас, у висновку відсутні відомості про попередження цієї особи про кримінальну відповідальність.

Крім того, захисник доречно звертав увагу у апеляційній скарзі на те, що висновок підписаний не судовим експертом, а директором приватного підприємства, що теж було аргументом щодо необхідності перевірки апеляційним судом цього доказу.

Незважаючи на це, суд апеляційної інстанції, погоджуючись із висновками місцевого суду щодо допустимості вказаного доказу, не надав належної оцінки доводам сторони захисту про відсутність підтвердження повноважень особи, яка склала висновок, який суд поклав на обґрунтування обставин, що доводили винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК, залишивши ці доводи без перевірки.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 1 квітня у справі № 759/12716/22 (провадження № 51-4423км25).



