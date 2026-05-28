  1. В Україні

Пенсійний фонд у Києві з 1 червня змінює телефонні консультації

07:18, 28 травня 2026
Попередні номери «гарячої лінії» Головного управління Пенсійного фонду в Києві припинять роботу з 1 червня.
Із 1 червня телефонні консультації з питань, що належать до компетенції Пенсійного фонду України, надаватимуться через єдиний контакт-центр. Про це повідомили у Головному управлінні ПФУ в м. Києві.

Для звернень громадян працюватимуть такі номери:

  • 0 800 503 753 (безплатно);
  • (044) 281-08-70;
  • (044) 281-08-71.

Графік роботи контакт-центру:

  • понеділок-п’ятниця – з 8:00 до 20:00;
  • субота – з 8:00 до 14:00;
  • неділя – вихідний.

У ПФУ попередили, що попередні номери «гарячої лінії» Головного управління Пенсійного фонду в м. Києві припинять роботу з 1 червня.

