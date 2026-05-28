В Україні виявили небезпечний нічник, рівень свинцю перевищено у 907 разів — як виглядає товар

Небезпечний товар міг потрапити до осель: у нічнику виявили критичне перевищення свинцю.

Іноді звичайний на вигляд товар із полиці магазину може приховувати зовсім неочікувану небезпеку. Особливо це стосується дешевих електричних виробів невідомого походження, які не завжди проходять належну перевірку перед потраплянням до споживача. Саме така ситуація склалася з одним із популярних побутових приладів, що використовувався як нічник у житлових приміщеннях.

Під час заходів державного ринкового нагляду виявлено електричний прилад, який становить серйозну загрозу для здоров’я споживачів. Йдеться про світильник-нічник ТМ IN-OUT (арт. 900635, мод. GSB9128) зі штриховим кодом 0250015318748, виготовлений у Китаї.

За результатами лабораторних випробувань, продукція не відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 10.03.2017 №139). Окрім цього, на виробі відсутнє обов’язкове маркування відповідності технічним регламентам, що є порушенням вимог до безпечного обігу такої продукції на ринку.

Фахівці Держпродспоживслужби встановили критичний ступінь ризику через перевищення вмісту токсичних речовин. Зокрема, зафіксовано:

кадмій — перевищення норми у 23 рази;

свинець — перевищення норми у 907 разів.

Такі показники свідчать про потенційну небезпеку при використанні виробу.

Фахівці попереджають: експлуатація подібної продукції може призвести до гострих і хронічних отруєнь, а також становить ризики для довкілля через накопичення токсичних металів.

Виявлений товар підлягає посиленій увазі в межах державного ринкового нагляду, а споживачам радять враховувати ризики при виборі електричних виробів невідомого походження та без належного маркування відповідності.

