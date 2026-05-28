  1. Общество
  2. / В Украине

В Украине выявили опасный ночник, уровень свинца превышен в 907 раз — как выглядит товар

07:36, 28 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Опасный товар мог попасть в дома: в ночнике выявили критическое превышение свинца.
В Украине выявили опасный ночник, уровень свинца превышен в 907 раз — как выглядит товар
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Иногда обычный на вид товар с полки магазина может скрывать совершенно неожиданную опасность. Особенно это касается дешевых электрических изделий неизвестного происхождения, которые не всегда проходят надлежащую проверку перед тем, как попасть к потребителю. Именно такая ситуация сложилась с одним из популярных бытовых приборов, который использовался в качестве ночника в жилых помещениях.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ходе мероприятий государственного рыночного надзора выявлено электрическое устройство, представляющее серьезную угрозу для здоровья потребителей. Речь идет о светильнике-ночнике ТМ IN-OUT (арт. 900635, мод. GSB9128) со штрихкодом 0250015318748, произведенном в Китае.

По результатам лабораторных испытаний продукция не соответствует требованиям Технического регламента по ограничению использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (постановление КМУ от 10.03.2017 №139). Кроме того, на изделии отсутствует обязательная маркировка соответствия техническим регламентам, что является нарушением требований к безопасному обороту такой продукции на рынке.

Специалисты Госпродпотребслужбы установили критический уровень риска из-за превышения содержания токсичных веществ. В частности, зафиксировано:

  • кадмий — превышение нормы в 23 раза;
  • свинец — превышение нормы в 907 раз.

Такие показатели свидетельствуют о потенциальной опасности при использовании изделия.

Специалисты предупреждают: эксплуатация подобной продукции может привести к острым и хроническим отравлениям, а также несет риски для окружающей среды из-за накопления токсичных металлов.

Выявленный товар подлежит усиленному контролю в рамках государственного рыночного надзора, а потребителям рекомендуется учитывать риски при выборе электрических изделий неизвестного происхождения и без надлежащей маркировки соответствия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпотребслужба Госпродпотребслужба защита потребителей

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Конфликт между родителями не может лишать ребенка права на общение с отцом — Верховный Суд

ВС отметил, что эмоционально напряжённые отношения между бывшими супругами и нежелание ребёнка общаться с одним из родителей сами по себе не являются основанием для ограничения такого общения.

ГНС исключила ФЛП из реестра плательщиков единого налога: Верховный Суд поставил решение на паузу

Может ли налоговая служба перевести бизнес со упрощенной на общую систему, начислив 18% НДФЛ и 20% НДС за прошлые периоды

ЕСПЧ не усмотрел дискриминации в разных правилах выплаты больничных для самозанятых и наемных работников

ЕСПЧ признал допустимыми разные подходы к соцстрахованию самозанятых и работников в деле о компенсации нетрудоспособности.

В Фонде гарантирования вкладов увеличат состав совета до 7 человек и введут конкурс на должность директора

Парламент предлагает перезапустить управление Фондом гарантирования вкладов с новыми правилами контроля и отбора руководства.

Исполнителям запретили стягивать единственное жилье военных, но без распространения лиц в СЗЧ

Изменения в законодательство обязывают нотариусов, банки и органы МВД проверять статус лица в Реестре должников перед любым важным действием.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]