В Украине выявили опасный ночник, уровень свинца превышен в 907 раз — как выглядит товар

Опасный товар мог попасть в дома: в ночнике выявили критическое превышение свинца.

Иногда обычный на вид товар с полки магазина может скрывать совершенно неожиданную опасность. Особенно это касается дешевых электрических изделий неизвестного происхождения, которые не всегда проходят надлежащую проверку перед тем, как попасть к потребителю. Именно такая ситуация сложилась с одним из популярных бытовых приборов, который использовался в качестве ночника в жилых помещениях.

В ходе мероприятий государственного рыночного надзора выявлено электрическое устройство, представляющее серьезную угрозу для здоровья потребителей. Речь идет о светильнике-ночнике ТМ IN-OUT (арт. 900635, мод. GSB9128) со штрихкодом 0250015318748, произведенном в Китае.

По результатам лабораторных испытаний продукция не соответствует требованиям Технического регламента по ограничению использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (постановление КМУ от 10.03.2017 №139). Кроме того, на изделии отсутствует обязательная маркировка соответствия техническим регламентам, что является нарушением требований к безопасному обороту такой продукции на рынке.

Специалисты Госпродпотребслужбы установили критический уровень риска из-за превышения содержания токсичных веществ. В частности, зафиксировано:

кадмий — превышение нормы в 23 раза;

свинец — превышение нормы в 907 раз.

Такие показатели свидетельствуют о потенциальной опасности при использовании изделия.

Специалисты предупреждают: эксплуатация подобной продукции может привести к острым и хроническим отравлениям, а также несет риски для окружающей среды из-за накопления токсичных металлов.

Выявленный товар подлежит усиленному контролю в рамках государственного рыночного надзора, а потребителям рекомендуется учитывать риски при выборе электрических изделий неизвестного происхождения и без надлежащей маркировки соответствия.

