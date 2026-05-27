  1. В Украине

Суд в Виннице признал руководителя информагентства виновным в мошенничестве и оскорбление военных

22:18, 27 мая 2026
Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 190 и частью 2 статьи 435-1 УК Украины.
Фото: vezha
В Винницкий городской суд поступил обвинительный акт в отношении мужчины, которого обвиняли по ч. 1 ст. 114-1 (воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и ч. 1, 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

По версии обвинения, мужчина, являющийся основателем и руководителем информационного агентства, распространял в сети материалы, направленные на дискредитацию мобилизационных мероприятий, в частности деятельности ТЦК и СП, а также допускал личные оскорбления военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей.

По мнению стороны обвинения, эти действия были направлены на формирование негативного отношения к военнослужащим в условиях особого периода.

Кроме этого, мужчина, по данным обвинения, организовывал в интернете на своих каналах сбор средств якобы для поддержки ВСУ, однако полученные средства использовал в собственных интересах.

Как сообщили в суде, в течение всего судебного разбирательства обвиняемый отрицал факт совершения им какого-либо наказуемого деяния, от дачи показаний на основании статьи 63 Конституции Украины отказался. Сторона защиты оспаривала проведение процессуальных действий в уголовном производстве, отмечая, что уголовное производство является политическим преследованием обвиняемого.

Суд исследовал письменные и видеодоказательства, допросил потерпевших, свидетелей и эксперта, проводившего лингвистическую экспертизу.

По результатам оценки доказательств суд пришел к выводу, что вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, не доказана.

В то же время суд установил факт изготовления и распространения материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства военнослужащих. Эти действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 435-1 УК Украины (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему).

Отдельно суд признал доказанным факт мошеннического завладения средствами во время сборов якобы на нужды ВСУ.

Таким образом, мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 190 и частью 2 статьи 435-1 УК Украины. Суд назначил ему окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.



