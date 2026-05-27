Отказ от принятия наследства: что нужно знать

Каждый наследник — как по завещанию, так и по закону — имеет право не только принять наследство, но и отказаться от него. Однако такой отказ должен быть оформлен в соответствии с требованиями законодательства и в установленные сроки. Об этом напомнило Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Для отказа от принятия наследства наследник подает нотариусу по месту открытия наследства соответствующее заявление. Оно подается лично в письменной форме. Заявления, составленные от имени наследников их представителями, действующими на основании доверенностей, не принимаются.

Подать заявление можно несколькими способами.

Самый распространенный — личное обращение к нотариусу. В таком случае нотариальное удостоверение подлинности подписи не требуется. Также заявление можно направить почтовой связью — тогда подлинность подписи наследника должна быть нотариально удостоверена.

Кроме того, закон допускает подачу заявления в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи. В таком случае нотариус открывает наследственное дело и сообщает наследнику о необходимости либо направить надлежащим образом оформленное заявление по почте, либо лично прибыть к нотариусу.

Отказаться от наследства можно только в пределах срока, установленного для его принятия. В соответствии со статьей 1270 Гражданского кодекса Украины, общий срок составляет шесть месяцев со времени открытия наследства. Если же право на наследование возникает в связи с непринятием наследства или отказом других наследников, для такого лица устанавливается срок в три месяца с момента возникновения права на наследование. Если оставшийся срок меньше трех месяцев, он автоматически продлевается до трех месяцев.

Закон также предусматривает возможность отказа от наследства в пользу другого лица.

Так, наследник по завещанию может отказаться от наследства в пользу другого наследника, определенного в завещании. Наследник по закону имеет право отказаться в пользу любого из наследников по закону независимо от очереди наследования. Если завещатель подназначил наследника, лицо, на имя которого составлено завещание, может отказаться от наследства только в пользу лица, являющегося подназначенным наследником.

В то же время следует помнить о важных правовых последствиях такого действия. Отказ от принятия наследства является безусловным и безоговорочным — выдвигать какие-либо условия или ограничения невозможно. Частичный отказ от наследства законодательством не допускается: нельзя принять только часть наследственного имущества, а от другой части отказаться. Вместе с тем наследник имеет право отозвать свой отказ, но только в течение срока, установленного для принятия наследства.

Прежде чем принимать решение об отказе от наследства, стоит внимательно оценить все юридические последствия такого шага, ведь после истечения установленного законом срока изменить решение будет невозможно.

