Конкурс в апелляционные суды: трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

Двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в Одесском апелляционном суде, еще один — во Львовском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности двух кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в Одесском апелляционном суде и одного кандидата — во Львовском апелляционном суде.

По результатам заседания 27 мая Комиссией приняты следующие решения:

Шкута Олег Олегович — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Павельченко Игорь Витальевич — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Фазикош Алексей Васильевич — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 49 кандидатами в Одесский апелляционный суд: 31 кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие, 18 кандидатов — не подтвердили. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

Для участия в конкурсе на 28 вакантных должностей судей Львовского апелляционного суда заявления подали 55 кандидатов.

Всего проведены собеседования с 42 кандидатами: 27 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 8 — не подтвердили, с 7 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

