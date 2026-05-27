  1. Суд инфо

Конкурс в апелляционные суды: трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

20:28, 27 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в Одесском апелляционном суде, еще один — во Львовском апелляционном суде.
Конкурс в апелляционные суды: трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности двух кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в Одесском апелляционном суде и одного кандидата — во Львовском апелляционном суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По результатам заседания 27 мая Комиссией приняты следующие решения:

Шкута Олег Олегович — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Павельченко Игорь Витальевич — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Фазикош Алексей Васильевич — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 49 кандидатами в Одесский апелляционный суд: 31 кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие, 18 кандидатов — не подтвердили. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

Для участия в конкурсе на 28 вакантных должностей судей Львовского апелляционного суда заявления подали 55 кандидатов.

Всего проведены собеседования с 42 кандидатами: 27 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 8 — не подтвердили, с 7 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ГНС исключила ФЛП из реестра плательщиков единого налога: Верховный Суд поставил решение на паузу

Может ли налоговая служба перевести бизнес со упрощенной на общую систему, начислив 18% НДФЛ и 20% НДС за прошлые периоды

ЕСПЧ не усмотрел дискриминации в разных правилах выплаты больничных для самозанятых и наемных работников

ЕСПЧ признал допустимыми разные подходы к соцстрахованию самозанятых и работников в деле о компенсации нетрудоспособности.

В Фонде гарантирования вкладов увеличат состав совета до 7 человек и введут конкурс на должность директора

Парламент предлагает перезапустить управление Фондом гарантирования вкладов с новыми правилами контроля и отбора руководства.

Исполнителям запретили стягивать единственное жилье военных, но без распространения лиц в СЗЧ

Изменения в законодательство обязывают нотариусов, банки и органы МВД проверять статус лица в Реестре должников перед любым важным действием.

Верховный Суд решил, что обвинение в коллаборационизме нельзя строить только на Telegram-публикациях

ВС подтвердил, что одних публикаций в Telegram-каналах недостаточно для обвинительного приговора за коллаборационную деятельность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]