Шаг к роботакси: в Украине начали тестировать дистанционное управление авто

19:58, 27 мая 2026
В Украине началось тестирование технологии дистанционного управления автомобилем.
Работакси в США, источник фото: rfi.fr
Компания Uklon начала исследование и пилотное тестирование технологии дистанционного управления, что в дальнейшем предусматривает внедрение Autonomous Vehicles (беспилотных автомобилей), включая роботакси. 

«Вместе с государством мы готовы совместно формировать дорожную карту развития AV и создавать предпосылки для внедрения инноваций, которые изменят будущее украинской мобильности», — подчеркнул CEO Uklon Сергей Гришков, пишет «Интерфакс-Украина».

В первой части проекта будет проводиться тестирование дистанционно управляемых автомобилей в реальных условиях с применением специального программного обеспечения: датчиков, камер, лидаров, мониторов, компьютера, сети мобильной связи, в частности LTE и Starlink, а также непосредственно станции.

Проект реализуется в партнерстве с международным аэропортом «Борисполь», на территории которого и создана платформа для тестирования. 

В компании объясняют, что технология «remote driving» дает водителю возможность управлять автомобилем удаленно, используя специальную станцию, оснащенную тремя экранами, отображающими ситуацию на дороге в режиме реального времени.

На подготовку к тестированию команда компании потратила более полугода. На данный момент выбран партнер, который будет обеспечивать технологическое решение. Им стала эстонская компания Elmo, продукты которой сертифицированы в Европе. 

Кроме того, закуплено оборудование, которое было адаптировано под автомобили.

Подготовка водителей продолжалась более 40 часов, в течение которых было преодолено более 500 км. Для тестирования были привлечены водители-партнеры Uklon. 

В компании надеются внедрить технологию менее чем за один год.

