В Киеве завершают строительство энергоэффективной котельной на 4 МВт

В Шевченковском районе Киева завершают строительство энергоэффективной котельной на 4 МВт. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что котельная будет обеспечивать более надежное теплоснабжение для более чем 20 зданий, среди которых — 8 жилых домов и детский сад.

Котельная полностью автоматизирована, то есть не требует постоянного присутствия работников на месте.

Она уже оснащена мощным генератором, чтобы обеспечить бесперебойность работы даже в случае отключения электроэнергии.

В КГГА добавили, что в целом на приобретение и установку источников бесперебойного энергоснабжения из столичного бюджета уже выделили около 2 млрд грн.

