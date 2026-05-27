В Киеве завершают строительство энергоэффективной котельной на 4 МВт
В Шевченковском районе Киева завершают строительство энергоэффективной котельной на 4 МВт. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
Отмечается, что котельная будет обеспечивать более надежное теплоснабжение для более чем 20 зданий, среди которых — 8 жилых домов и детский сад.
Котельная полностью автоматизирована, то есть не требует постоянного присутствия работников на месте.
Она уже оснащена мощным генератором, чтобы обеспечить бесперебойность работы даже в случае отключения электроэнергии.
В КГГА добавили, что в целом на приобретение и установку источников бесперебойного энергоснабжения из столичного бюджета уже выделили около 2 млрд грн.
